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Ramazan ne zaman başlıyor? İşte 2022 Ramazan Bayramı ve ramazan ayı tarihi

#Ramazan#Ramazan Bayramı#Ramazan 2022

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayı her yıl Müslümanlar tarafından heyecanla karşılanıyor. İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar şubat ayında başladı. Recep ve şaban aylarının ardından on bir ayın sultanı başlayacak. Peki, ramazan ve Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre merak edilenler

1/4Ramazan ne zaman başlıyor İşte 2022 Ramazan Bayramı ve ramazan ayı tarihi

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Müslümanlar üç ayların başlamasının ardından ramazan ayı tarihini araştırmaya başladılar. Ramazan ayı 2022 yılında nisan ayında başlayacak. Müslümanlar bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Bayram ise mayıs ayında gerçekleşecek.

2/4Ramazan ne zaman başlıyor İşte 2022 Ramazan Bayramı ve ramazan ayı tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

3/4ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

4/4Ramazan ne zaman başlıyor İşte 2022 Ramazan Bayramı ve ramazan ayı tarihi

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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