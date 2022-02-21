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Ramazan ne zaman başlıyor? İşte 2022 ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi

#Ramazan Ayı#Ramazan 2022#Oruç

Ramazan ayı 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihlerde dini günler idrak ediliyor. Bu takvime göre on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından bayram mayıs ayında başlayacak. Peki, ramazan ne zaman başlıyor?

1/4Ramazan ne zaman başlıyor İşte 2022 ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar on bir ayın sultanını heyecanla bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birlik ve beraberliğin arttığı ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacak. Bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek.

2/4RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

3/4Ramazan ne zaman başlıyor İşte 2022 ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

4/4ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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#Ramazan Ayı#Ramazan 2022#Oruç