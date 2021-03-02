Ramazan ne zaman başlıyor? İşte 2021 Ramazan ayı tarihi
Ramazan ayı 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar her yıl on bir ayın sultanında farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bu mübarek ayın hangi tarihler aralığında idrak edileceği belli oldu. İşte birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği ramazan ayının başlangıcı ve bitişi hakkında bilgiler
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Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Heyecanla beklenilen üç ayların sonuncusu ramazan, nisan ayında başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Mübarek Kadir Gecesi de bu ay içerisinde idrak edilecek.
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek.