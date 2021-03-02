Ramazan ne zaman başlıyor? İşte 2021 Ramazan ayı tarihi

Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Heyecanla beklenilen üç ayların sonuncusu ramazan, nisan ayında başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Mübarek Kadir Gecesi de bu ay içerisinde idrak edilecek.