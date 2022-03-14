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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruca ne zaman kalkılacak? Diyanet bilgileri

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Ramazan ne zaman başlayacak sorusu mübarek üç ayların gelmesi ile birlikte oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Manevi huzur ve heyecanla beklenen on bir ayın sultanı 2022 Ramazan ayının tarihi Diyanet tarafından yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan nisanda başlayacak. Kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından ise bayram başlayacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

1/4Ramazan ne zaman başlıyor İlk oruca ne zaman kalkılacak Diyanet bilgileri

Ramazan ne zaman başlayacak 2022 sorusu nisan ayına kısa süre kala gündemde yer aldı. Mübarek üç ayların idrak edildiği şu günlerde milyonlarca Müslüman Ramazan ayını manevi heyecanla beklemeye başladı. 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı ile ilk oruç ne zaman sorusu mübarek Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman'ın merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre ilk oruca ne zaman ve hangi gün kalkılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, tarih detayını araştırıyor. Takvime göre Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. İşte, Diyanet'ten alınan imsakiye bilgilerine göre ilk oruç için sahur vakti bilgiler

2/4İLK ORUCA NE ZAMAN KALKILACAK RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

İLK ORUCA NE ZAMAN KALKILACAK? RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.

1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak. 

Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

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3/4RAMAZANDA SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ NEDİR

RAMAZAN'DA SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

4/4Ramazan ne zaman başlıyor İlk oruca ne zaman kalkılacak Diyanet bilgileri

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

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