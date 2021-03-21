Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç tarihi yaklaşıyor... İşte Diyanet 2021 Ramazan ayı takvimi

Ramazan ayı ile ilk orucun ne zaman tutulacağı, ibadetlerine yön verecek olanların gündemine geldi. Üç ayların sonuncusu on bir ayın sultanı 2021 Ramazan ayı ile dinimizde ve kültürümüzde büyük bir yere sahip `yardımlaşma` ve `paylaşma` konularındaki hassasiyet artacak. Ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni 8 Mayıs 2021'de idrak edecekler. Ramazan ayı ise bu sene 13 Nisan tarihinde başlayacak.