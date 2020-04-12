Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç nisanın kaçında tutulacak?
Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nin geride bıraktığımız hafta idrak edilmesiyle birlikte oruç ayı Ramazan'ın 2020 tarihi için araştırmalar hız kazandı. On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan nisan ayı içerisinde başlayacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç nisanın kaçında tutulacak?
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Nisan ayının ortalarına doğru binlerce vatandaş Ramazan ayı heyecanı yaşıyor. . Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, ibadetlerini evlerinde gerçekleştirecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ayın kaçında tutulacak?
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2020 yılında ramazan ayı 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'ta bitecek. Ramazan ayı içinde olan Kadir Gecesi ise takvime göre 19 Mayıs gecesi görünüyor.
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RAMAZAN’DA CAMİLER AÇIK OLACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ramazanda kılınacak teravih namazlarına ilişkin, "Camilerde cemaatle namaza verilen ara, ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak." ifadesini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, A Haber televizyonunda yayınlanan programda, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik eden Erbaş, duanın ibadetin özü olduğunu ve bu gecenin ibadet, dua ve niyazlarla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı.
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Koronavirüs ile mücadele sürecinde ailelerin evlerini mescide dönüştürmesi çağrısında bulunan Erbaş, şunları kaydetti:
"Camilerde cemaatle namaza verilen ara ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak. Bu süreçte evlerimizi mescit haline getirelim. İbadetlerimize riayet edelim. Evlerimizde eşimiz ve çocuklarımızla teravihlerimizi kılalım. Evde yaşayanlar içerisinden bir karantina yoksa namazlarımızı cemaatle kılalım."