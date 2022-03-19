Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? Diyanet 2022 Ramazan ayı takvimi

Ramazan ayı tarihi, Müslümanlar tarafından manevi huzur ve heyecanla bekleniyor. Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle beklenen Ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Paylaşımların ve kardeşliğin arttığı bu mübarek ayda iftar sofraları kurulacak ve sahurlar gerçekleşecek. İslam’ın beş erkânından biri olan ve müminleri kötülüklerden arındırıp manevi anlamda temizleyen orucun ilk günü bu sene 2 Nisan olacak. Ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni 27 Nisan 2022 tarihinde idrak edecekler.