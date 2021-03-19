Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün? Diyanet 2021 Ramazan ayı tarihini açıkladı

İlk orucun ne zaman tutulacağı Müslümanların odaklandığı konuların başında yer alıyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini gerçekleştirecek olanlar Ramazan ayı takvimine yoğunlaştı. Üç ayların sonuncusu on bir ayın sultanı 2021 Diyanet takvimine göre 13 Nisan tarihinde başlayacak. 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek. Diyanet takvimine göre bu yıl son oruç ise 12 Mayıs’ta tutulacak.