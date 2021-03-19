Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün? Diyanet 2021 Ramazan ayı tarihini açıkladı
Ramazan ayı tarihi, oruç ibadetlerine yön verecek olan Müslümanlar tarafından İslam aleminde manevi heyecanla bekleniyor. Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan ayında oruçlar tutulacak, paylaşımların arttığı iftar sofraları kurulacak. Barış, kardeşlik ve esenlik rüzgârlarının dalga dalga yayıldığı manevi atmosfer olan 11 ayın sultanı Ramazan ayının tarihi 2021 Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Ramazan Bayramı'nın 1. günü bu yıl 13 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. İşte, milyonların merak ettiği Ramazan ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı.
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İlk orucun ne zaman tutulacağı Müslümanların odaklandığı konuların başında yer alıyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini gerçekleştirecek olanlar Ramazan ayı takvimine yoğunlaştı. Üç ayların sonuncusu on bir ayın sultanı 2021 Diyanet takvimine göre 13 Nisan tarihinde başlayacak. 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek. Diyanet takvimine göre bu yıl son oruç ise 12 Mayıs’ta tutulacak.
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
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3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.