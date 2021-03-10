Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet, 2021 ramazan ayı tarihini açıkladı
Ramazan ayı her sene büyük bir heyecanla karşılanıyor. Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde yer alan tarihlerde bu ayı idrak ediyorlar. Ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. 2021 yılında üç aylar şubat ayında başladı. İşte ramazan ayı başlangıcı hakkında bilgiler
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On bir ayın sultanı ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar her sene üç ayların başlaması ile beraber ramazan ayını heyecanla bekliyorlar. Kur’an-ı Kerîm’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegane ay ramazan ayıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre mübarek ay 13 Nisan’da başlayacak.
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.