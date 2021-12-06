Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı ve ramazan ayı tarihi açıklandı
Ramazan ayı için heyecan başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan tarihlere göre dini gün ve aylar idrak ediliyor. Bu takvime göre üç aylar şubat ayında başlayacak. Recep ve şaban aylarının ardından ramazan başlayacak. Peki, ramazan ve Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı 2022 yılına az bir zaman kala araştırılan konular arasında bulunuyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Müslümanlar bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Ramazan Bayramı arefe günü ise 1 Mayıs tarihine denk geliyor.