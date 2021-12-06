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Haber Giriş: 06 Aralık 2021 - 15:04 | 

Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı ve ramazan ayı tarihi açıklandı

Ramazan ayı için heyecan başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan tarihlere göre dini gün ve aylar idrak ediliyor. Bu takvime göre üç aylar şubat ayında başlayacak. Recep ve şaban aylarının ardından ramazan başlayacak. Peki, ramazan ve Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

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Ramazan ayı 2022 yılına az bir zaman kala araştırılan konular arasında bulunuyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Müslümanlar bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Ramazan Bayramı arefe günü ise 1 Mayıs tarihine denk geliyor.
2RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
3RAMAZAN BAYRAMI MAYIS AYINDA

RAMAZAN BAYRAMI MAYIS AYINDA

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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