Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı ve ramazan ayı tarihi açıklandı

Ramazan ayı 2022 yılına az bir zaman kala araştırılan konular arasında bulunuyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Müslümanlar bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Ramazan Bayramı arefe günü ise 1 Mayıs tarihine denk geliyor.