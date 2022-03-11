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Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 ramazan başlangıcı hangi gün? Diyanet açıkladı

#Ramazan 2022#Ramazan Ne Zaman#Diyanet

Ramazan ayı dini anlamda önemli aylar arasında yer alıyor. Ramazan başlangıcı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar 2 Şubat tarihinde başladı. Recep ve şaban ayının ardından sıra ramazan ayına geliyor. Peki, ramazan ne zaman başlıyor? 2022 ramazan başlangıcı hangi gün?

1/3Ramazan ne zaman başlıyor 2022 ramazan başlangıcı hangi gün Diyanet açıkladı

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Müslümanların heyecanla beklediği on bir ayın sultanı ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu yıl ramazan nisan ayında başlayacak. Bayramın arefe günü ise 1 Mayıs tarihinde olacak ve son oruç bu tarihte tutulacak.

2/3RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

3/3Ramazan ne zaman başlıyor 2022 ramazan başlangıcı hangi gün Diyanet açıkladı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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#Ramazan 2022#Ramazan Ne Zaman#Diyanet