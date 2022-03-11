Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 ramazan başlangıcı hangi gün? Diyanet açıkladı

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Müslümanların heyecanla beklediği on bir ayın sultanı ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu yıl ramazan nisan ayında başlayacak. Bayramın arefe günü ise 1 Mayıs tarihinde olacak ve son oruç bu tarihte tutulacak.