Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 ramazan başlangıcı hangi gün? Diyanet açıkladı

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Müslümanların heyecanla beklediği on bir ayın sultanı ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu yıl ramazan nisan ayında başlayacak. Bayramın arefe günü ise 1 Mayıs tarihinde olacak ve son oruç bu tarihte tutulacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba