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Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı tarihi hakkında Diyanet açıklaması

#Ramazan Ayı#Ramazan 2022#Ramazan

Ramazan ayı 2022 yılında da heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar 2 Şubat tarihinde başladı. Recep ve şaban aylarının ardından sıra on bir ayın sultanı ramazan ayı başlayacak. Peki, 2022 ramazan ayı ne zaman başlıyor?

1/3Ramazan ne zaman başlıyor 2022 Ramazan ayı tarihi hakkında Diyanet açıklaması

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ramazan ayı 2022 yılında nisan ayında başlayacak. Müslümanlar bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Müslümanlar yılın son orucunu Ramazan Bayramı arefesinde tutacaklar. Bayram ise mayıs ayında başlayacak.

2/3RAMAZAN AYI NE ZAMAN

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

3/3BAYRAM HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK

BAYRAM HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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