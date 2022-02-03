Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı tarihi hakkında Diyanet açıklaması

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ramazan ayı 2022 yılında nisan ayında başlayacak. Müslümanlar bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Müslümanlar yılın son orucunu Ramazan Bayramı arefesinde tutacaklar. Bayram ise mayıs ayında başlayacak.