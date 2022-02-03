Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı tarihi hakkında Diyanet açıklaması

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ramazan ayı 2022 yılında nisan ayında başlayacak. Müslümanlar bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Müslümanlar yılın son orucunu Ramazan Bayramı arefesinde tutacaklar. Bayram ise mayıs ayında başlayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba