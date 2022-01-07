MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRamazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı tarihi açıklandı
GeriGündem Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı tarihi açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 11:40 | 

Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı tarihi açıklandı

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar her yıl heyecanla on bir ayın sultanını karşılıyorlar. Üç aylar bu sene 2 Şubat tarihinde başlayacak. Recep ve şaban aylarının ardından sıra ramazan ayına gelecek. Yılın ilk bayramı ise mayıs ayında başlayacak. Peki, ramazan ne zaman başlıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Ramazan ayı 2022 yılında heyecanla bekleniyor. On bir ayın sultanında farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor ve cemaat ile beraber teravih namazı kılınıyor. Müslümanlar yılın son orucunu Ramazan Bayramı arefesinde tutacaklar. Ramazan ayı bu sene 2 Nisan tarihinde başlayacak.
2RAMAZAN AYI NE ZAMAN

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
3BAYRAM MAYIS AYINDA İDRAK EDİLECEK

BAYRAM MAYIS AYINDA İDRAK EDİLECEK

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi