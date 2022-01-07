Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı tarihi açıklandı

Ramazan ayı 2022 yılında heyecanla bekleniyor. On bir ayın sultanında farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor ve cemaat ile beraber teravih namazı kılınıyor. Müslümanlar yılın son orucunu Ramazan Bayramı arefesinde tutacaklar. Ramazan ayı bu sene 2 Nisan tarihinde başlayacak.