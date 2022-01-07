Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı tarihi açıklandı
Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar her yıl heyecanla on bir ayın sultanını karşılıyorlar. Üç aylar bu sene 2 Şubat tarihinde başlayacak. Recep ve şaban aylarının ardından sıra ramazan ayına gelecek. Yılın ilk bayramı ise mayıs ayında başlayacak. Peki, ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı 2022 yılında heyecanla bekleniyor. On bir ayın sultanında farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor ve cemaat ile beraber teravih namazı kılınıyor. Müslümanlar yılın son orucunu Ramazan Bayramı arefesinde tutacaklar. Ramazan ayı bu sene 2 Nisan tarihinde başlayacak.
BAYRAM MAYIS AYINDA İDRAK EDİLECEK
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba