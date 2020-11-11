Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tarihi
Ramazan ayı her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. İslam aleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, 2021 yılı Diyanet takvimi ile belli oldu. Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihlerde farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Peki Ramazan Bayramı ne zaman olacak?
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Ramazan ayı her yıl Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor. On bir ayın sultanı, rahmet ayı içerisinde her yıl farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Bu ay, sabırlı ve kanaatkâr halimizle bizi takvaya eriştiren oruç ibadetinin farz kılındığı aydır. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Mübarek ayın birinci günü 13 Nisan Salı olacak.
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RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek.
Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 2021 yılında mayıs ayına denk geliyor. Bayramın arefe günü 12 Mayıs, birinci günü ise 13 Mayıs olacak.