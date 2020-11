Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan ayı her yıl Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor. On bir ayın sultanı, rahmet ayı içerisinde her yıl farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Bu ay, sabırlı ve kanaatkâr halimizle bizi takvaya eriştiren oruç ibadetinin farz kılındığı aydır. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Mübarek ayın birinci günü 13 Nisan Salı olacak.