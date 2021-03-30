Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 ramazan başlangıcı için geri sayım
Ramazan ayı 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. On bir ayın sultanı ramazan ayının müjdecisi berat kandilinin idrak edilmesinin ardından Müslümanların heyecanı daha da arttı. Kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce dokuzuncu ayı olan on bir ayın sultanı bu yıl nisan ayında başlayacak. Peki, ramazan ayı başlangıç tarihi ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama
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Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Müslümanlar her yıl mübarek ramazan ayını büyük bir heyecanla bekliyorlar. On bir ayın sultanı ramazan ayı, şaban ayından sonra şevvalden önce idrak ediliyor. Bu yıl mübarek ayı nisan ayında başlayacak. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini 12 Mayıs tarihine kadar yerine getirecekler.
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.