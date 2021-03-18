Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı başlangıcı için geri sayım
Ramazan ayı 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar her yıl on bir ayın sultanı ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiriyor, bolca ibadet ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç ayların içerisinde yer alan ramazan ayının ne zaman idrak edileceği belli oldu. İşte 2021 ramazan ayı tarihi
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Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Ramazan kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. Müslümanlar bu ay içerisinde bolca ibadet etmeye özen gösteriyorlar. On bir ayın sultanı olan bu ay 2021 yılında nisan ayında başlayacak. Ramazan Bayramı arefe günü ise 12 Mayıs tarihine denk geliyor.
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.