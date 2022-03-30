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Ramazan mesajları ve sözleri 2022: Kısa, anlamlı, dualı, ayetli ve resimli Ramazan Ayı mesajları için seçenekler

#Ramazan#Oruç#RAMAZAN MESAJI

Ramazan mesajları resimli seçenekleri ile ön plana çıkıyor. 2022 yılı Diyanet dini günler takvimine göre manevi huzur ve heyecanla beklenen on bir ayın sultanı Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. Rahmet ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan’a kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, sevdiklerine Whatsapp, SMS, Facebook ve Instagram üzerinden anlamlı ve duaları Ramazan ayı mesajlarını iletecekler. İslam Dini’nin beş esasından biri olan oruç farizası bu ayda tutulup, ifa edecek olanlar, 'Hayırlı Ramazanlar' sözlerine alternatif olarak kısa, uzun ve farklı Ramazan ayı mesajlarını tercih edecekler. İşte, 2022 anlamlı, ayetli ve resimli Ramazan ayı mesajları ile sözlerinden seçenekler.

1/5Ramazan mesajları ve sözleri 2022: Kısa, anlamlı, dualı, ayetli ve resimli Ramazan Ayı mesajları için seçenekler

Resimli Ramazan ayı mesajlarını, mübarek Ramazan ayında sevdiklerine 'Hayırlı Ramazanlar' dileyecek olanların gönderilerinde yer alacak. Hem görsel hem de yazılı seçeneklerin yer aldığı Ramazan mesajları, Müslümanların dualarını iletmesine aracı olacak. Kur’an-ı Kerim’in bu ayda nâzil olmaya başlaması­ ile de İslam'da büyük önem arz eden Ramazan'a özel mesajlar, sevdiklerine bu önemli ayın geldiğini müjdelemek isteyen vatandaşlar tarafından paylaşılacak. Sizler de on bir ayın sultanı Ramazan ayı için sevdiklerine dualarınızı iletmek istiyorsanız, bol seçenekli Ramazan ayı mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

2/5RAMAZAN AYI MESAJLARI 2022

RAMAZAN AYI MESAJLARI 2022

Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…

Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar

3/5Ramazan mesajları ve sözleri 2022: Kısa, anlamlı, dualı, ayetli ve resimli Ramazan Ayı mesajları için seçenekler

Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı

Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar

Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan

Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…

4/5Ramazan mesajları ve sözleri 2022: Kısa, anlamlı, dualı, ayetli ve resimli Ramazan Ayı mesajları için seçenekler

Hoş geldin Ey Şehri Ramazan

Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan

Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan

Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…

-Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar

5/5Ramazan mesajları ve sözleri 2022: Kısa, anlamlı, dualı, ayetli ve resimli Ramazan Ayı mesajları için seçenekler

Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoşgeldin on bir ayın sultanı

-Mübarek Ramazan Ayı Kalbine önce bulut olsun yagmak icin… Sonra yagmur olsun ilahi sevgiyi yesertmek icin… 'Hayırlı Ramazanlar

-Dostluklarin sevgi ile beslendigi bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…

-Ramazan Ayında Kalpler imanla, Eller Gökyüzünde Duayla Huzurla Geçmelidi. Hoşgeldin Ey Şehri Ramazan

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#Ramazan#Oruç#RAMAZAN MESAJI