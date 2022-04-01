RAMAZAN MESAJLARI: 2022 Ramazan ayının gelişi mesajlarla kutlanıyor

Ramazanın geleneği haline gelen mesajlar, bu Ramazan'ın başlangıcında da unutulmadı. Özellikle Ramazan'ın ilk gününü sevdiklerinden uzakta geçiren vatandaşlar, telefon ve sosyal medya aracılığıyla Ramazan ayı mesajlarını sevdiklerine iletiyor. Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan ayına özel paylaşabileceğiniz mesajları derledik.