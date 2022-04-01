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RAMAZAN MESAJLARI: 2022 Ramazan ayının gelişi mesajlarla kutlanıyor

#Ramazan Mesajları#Ramazan Ayı Mesajları#2022 Ramazan

İslam aleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kısa bir süre kala mesaj araştırmaları başladı. “Hoş Geldin Ey Şehr-i Ramazan” demek isteyen Müslümanlar, Ramazan mesajları alternatiflerini inceliyor. Oruç ayı Ramazan’ın gelişini kutlamak isteyenler için Ramazan mesajlarını derledik. İşte uzun, kısa, resimli-resimsiz Ramazan Mesajları…

1/5RAMAZAN MESAJLARI: 2022 Ramazan ayının gelişi mesajlarla kutlanıyor

Ramazanın geleneği haline gelen mesajlar, bu Ramazan'ın başlangıcında da unutulmadı. Özellikle Ramazan'ın ilk gününü sevdiklerinden uzakta geçiren vatandaşlar, telefon ve sosyal medya aracılığıyla Ramazan ayı mesajlarını sevdiklerine iletiyor. Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan ayına özel paylaşabileceğiniz mesajları derledik.

2/5RAMAZAN MESAJLARI: 2022 Ramazan ayının gelişi mesajlarla kutlanıyor

Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!

Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar

3/5RAMAZAN MESAJLARI: 2022 Ramazan ayının gelişi mesajlarla kutlanıyor
4/5RAMAZAN MESAJLARI: 2022 Ramazan ayının gelişi mesajlarla kutlanıyor

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…

Hoş geldin Ey Şehri Ramazan

Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan

5/5RAMAZAN MESAJLARI: 2022 Ramazan ayının gelişi mesajlarla kutlanıyor

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.
Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar

Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

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