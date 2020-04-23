Ramazan mesajları 2020: Sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli ramazan ayı mesajları
Ramazan mesajları, bu önemli ayın başlamasına az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. On bir ayın sultanı ramazan ayı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Müslümanlar bu ay içerisinde bolca ibadet ediyorlar. Siz de haberimizde bulunan resimli, kısa ve uzun ramazan ayı mesajları ile sevdiklerinize on bir ayın sultanını geldiğini müjdeleyebilirsiniz.
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On bir ayın sultanı ramazan ayı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar her yıl recep ve şaban aylarının ardından başlayan ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı bu önemli ay nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Resimli, kısa ve uzun ramazan ayı mesajları sevdiklerine bu önemli ayın geldiğini müjdelemek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte en yeni ramazan ayı kutlama mesajları
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RAMAZAN AYI KUTLAMA MESAJLARI
Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar. Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı
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Mübarek Ramazan Ayı Kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek icin… 'Hayırlı Ramazanlar Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim… Ramazan Ayında Kalpler imanla, Eller Gökyüzünde Duayla Huzurla Geçmelidi. Hoş geldin Ey Şehri Ramazan Ramazanda Derdi kederi Bir köşeye At Huzurla imanla Dolu mutlu Bir Ay Yaşa.Hoş geldin Ey Şehri Ramazan
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Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar… İslam ülkelerinde yanan ateşin tez zamanda sönmesi dileğimle hayırlı Ramazanlar dilerim.Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar… Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı ramazanlar. Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!