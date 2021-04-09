Ramazan manilerinden örnekler

Ramazan ayının gelmesiyle beraber Ramazan manileri de merak konusu olmaya başladı. 11 ayın sultanı Ramazanın geleneklerinden maniler, davulcular tarafından araştırılıyor. Ramazan davulcuları, kimi zaman sadece davulunu çalarak vatandaşlara sahur vaktini haber veriyor, kimi zaman birkaç kişi birlikte sokaklarda mani söyleyerek geziyor. İşte Ramazan davulcularının kullandığı manilerden örnekler...
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Ramazan ayında geceleri sahur vakti sokak aralarında gezerek insanları davul sesi ile uyandıran ramazan davulcuları bu geleneği Osmanlı döneminden bu yana sürdürüyor.Geçmişte ramazan davulcusu sadece yürüyüp, davulu çalarak değil, bunun yanı sıra maniler söyleyerek vatandaşları sahura uyandırırdı. Fakat günümüzde mani söylemi yok denecek kadar az, yürüyerek davul çalma işi ise bazı şehirlerde araba üzerinde davul çalma gibi değişimlerde bulundu. Mani geleneğini sürdüren davulcular, mani örneklerini inceliyor.
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RAMAZAN MANİ ÖRNEKLERİ
Müminlere nimettir, İlk on günü, rahmettir, Bu ayda oruç tutmak, Büyük bir ganimettir.
Müminler huzur bulur, Günahları affolur, Bayram günü gelince, Cehennemden kurtulur.
Besmeleyle çıktım yola Selam verdim sağa sola A benim ağalarım Ramazanınız mübarek ola.
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Sabah erken çık yola! Dikkat et sağa sola! Ramazan ayı geldi, Oruç mübarek ola.
Gece pilav pişirdim, Yedim, karnı şişirdim, Sıcak başıma vurdu, Dilim sürçtü, şaşırdım.
Gündüz yiyip içmemek, Sahurda pilav yemek, Ramazanda hoş olur, Gece mani söylemek.
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Hürmet et Ramazana! Kavuşuruz ihsana, Bu ayda oruç tutmak, Kolaydır Müslümana.
Yemekler boldur gayet Beni de edin davet Birlikte yer içeriz Şöyle ederiz sohbet.
Sahur oldu ışıyor Bülbüller ötüşüyor İftara çay deyince Yüreğim tutuşuyor.
Sahur vakti emîndir. Hoşaf suyu serindir. Aman eli çabuk tut Yetimi sen sevindir.