Ramazan manilerinden örnekler

Ramazan ayında geceleri sahur vakti sokak aralarında gezerek insanları davul sesi ile uyandıran ramazan davulcuları bu geleneği Osmanlı döneminden bu yana sürdürüyor.Geçmişte ramazan davulcusu sadece yürüyüp, davulu çalarak değil, bunun yanı sıra maniler söyleyerek vatandaşları sahura uyandırırdı. Fakat günümüzde mani söylemi yok denecek kadar az, yürüyerek davul çalma işi ise bazı şehirlerde araba üzerinde davul çalma gibi değişimlerde bulundu. Mani geleneğini sürdüren davulcular, mani örneklerini inceliyor.