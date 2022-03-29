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Ramazan kolisi fiyatları 2022: ŞOK, A101, MİGROS Ramazan kolisi paketleri

#Ramazan Kolisi#Ramazan Kolisi Fiyatları#Ramazan Paketleri

Ramazan kolileri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketler ve e-ticaret siteleri üzerinden satışa sunulmaya başlandı. 2022 yılında bir adet Ramazan Kolisi için ortalama fiyatlar 100 TL-200 TL aralığında. İşte ŞOK, A101, MİGROS, Carrefour Ramazan kolisi paketleri

1/5Ramazan kolisi fiyatları 2022: ŞOK, A101, MİGROS Ramazan kolisi paketleri

Ramazan'a sayılı günler kala hazırlıklar başladı. Ramazan kolileri de bu hazırlıklardan biri. Peki, bu yıl marketlerin Ramazan kolilerinde neler var?

2/5MİGROS 2022 RAMAZAN PAKETLERİ

MİGROS 2022 RAMAZAN PAKETLERİ



MİGROS Klasik Ramazan Kolisi

MİGROS’un Ramazan paketlerinde 3 ayrı seçenek var. 2022 Ramazan ayı için belirlenen Ramazan kolilerinde alternatifler şöyle:

Bereket Paketi: 99,90 TL
Lezzet Paketi: 169,90 TL
Ziyafet Paketi: 269, 90 TL

3/5CARREFOURSA 2022 RAMAZAN PAKETLERİ

CARREFOURSA 2022 RAMAZAN PAKETLERİ

CarrefourSA’da da klasik, süper, mega ve lüks olmak üzere 4 farklı Ramazan kolisi seçeneği mevcut. CarrefourSA Ramazan kolilerinde bakliyattan sıvı yağa, şeker ve tuzdan çay ve kahveye, gazlı içeceklerden misafirlerinize yemek sonrası ikram edebileceğiniz tatlıya kadar birçok seçenek var.

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi: 109,90 TL
CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi: 179,90 TL
CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi: 229,90 TL
CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi: 289,90 TL

4/5Şok Ramazan kolisi

Şok Ramazan kolisi

Şok Marketler, 13 ürünün bulunduğu ‘Ramazan Erzak Paketi’ni 114,90 liradan müşterilerine sunuyor.

5/5Ramazan kolisi fiyatları 2022: ŞOK, A101, MİGROS Ramazan kolisi paketleri

A101 ve BİM’in 2022 yılı kolilerinin fiyatları henüz açıklanmadı. A101 Ramazan kolisi geçtiğimiz yıl 119 TL olarak belirlenmişti,

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#Ramazan Kolisi#Ramazan Kolisi Fiyatları#Ramazan Paketleri