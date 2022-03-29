Ramazan kolisi fiyatları 2022: ŞOK, A101, MİGROS Ramazan kolisi paketleri

CARREFOURSA 2022 RAMAZAN PAKETLERİ

CarrefourSA’da da klasik, süper, mega ve lüks olmak üzere 4 farklı Ramazan kolisi seçeneği mevcut. CarrefourSA Ramazan kolilerinde bakliyattan sıvı yağa, şeker ve tuzdan çay ve kahveye, gazlı içeceklerden misafirlerinize yemek sonrası ikram edebileceğiniz tatlıya kadar birçok seçenek var.



CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi: 109,90 TL

CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi: 179,90 TL

CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi: 229,90 TL

CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi: 289,90 TL