Ramazan kolisi fiyatları 2022: ŞOK, A101, MİGROS Ramazan kolisi paketleri

Ramazan'a sayılı günler kala hazırlıklar başladı. Ramazan kolileri de bu hazırlıklardan biri. Peki, bu yıl marketlerin Ramazan kolilerinde neler var?
MİGROS Klasik Ramazan Kolisi
MİGROS’un Ramazan paketlerinde 3 ayrı seçenek var. 2022 Ramazan ayı için belirlenen Ramazan kolilerinde alternatifler şöyle:
Bereket Paketi: 99,90 TL
Lezzet Paketi: 169,90 TL
Ziyafet Paketi: 269, 90 TL
CarrefourSA’da da klasik, süper, mega ve lüks olmak üzere 4 farklı Ramazan kolisi seçeneği mevcut. CarrefourSA Ramazan kolilerinde bakliyattan sıvı yağa, şeker ve tuzdan çay ve kahveye, gazlı içeceklerden misafirlerinize yemek sonrası ikram edebileceğiniz tatlıya kadar birçok seçenek var.
CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi: 109,90 TL
CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi: 179,90 TL
CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi: 229,90 TL
CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi: 289,90 TL
Şok Marketler, 13 ürünün bulunduğu ‘Ramazan Erzak Paketi’ni 114,90 liradan müşterilerine sunuyor.
A101 ve BİM’in 2022 yılı kolilerinin fiyatları henüz açıklanmadı. A101 Ramazan kolisi geçtiğimiz yıl 119 TL olarak belirlenmişti,