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RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: İstanbul'da sahur saat kaçta? İmsak vakti ezan ne zaman okunacak? Ankara, İzmir Bursa ve tüm illerin sahur ve imsak vakitleri

#Ramazan#İmsakiye 2022#Sahur

Ramazan İmsakiyesi 2022 Diyanet tarafından açıklandı. Ankara, İzmir ve İstanbul sahur saatleri, büyükşehirler başta olmak üzere 81 ile gündeme geldi. Peygamber Efendimizin “Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur” diye dua ettiği mübarek Ramazan ayında, il il sahur saatleri Diyanet'in Ramazan İmsakiyesi 2022 ile öğrenilecek. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan Cumartesi günü tutan Müslümanlar, gün gün sahur ve iftar saatlerini tek bir ekran üzerinden görüntüleyebilecekler. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur saat kaçta? İmsak vakti ezan ne zaman okunacak? İşte, 5 Nisan il il iftar ve sahur vakitleri...

1/7RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: İstanbulda sahur saat kaçta İmsak vakti ezan ne zaman okunacak Ankara, İzmir Bursa ve tüm illerin sahur ve imsak vakitleri

Sahur saatleri il il Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın ilk günleri idrak edilirken, 5 Nisan sahur saatleri de tüm illerde, saatlerin ilerlemesiyle beraber vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve mukabelesiyle sayısız güzellik katan Ramazan ayının idrak edildiği 5 Nisan'da sahur için imsak vakti İstanbul'da 05:06, Ankara'da 04:53, İzmir'de 05:20 olacak.

2/7SAHUR SAAT KAÇTA EZAN NE ZAMAN OKUNACAK

SAHUR SAAT KAÇTA EZAN NE ZAMAN OKUNACAK?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk geldi. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkıldı. Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek. 2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre 5 Nisan tarihli sahur İstanbul'da 05:06'da Ankara'da 04:53'te, İzmir'de 05:20'de gerçekleşecek. Aşağıdaki linke tıklayarak illere göre sahur ve iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.

İLİNİZDEKİ SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/7İSTANBUL İMSAKİYE

İSTANBUL İMSAKİYE

4 Ramazan 14435 Nisan 2022 Salı05:0606:3513:1216:4819:3921:02
5 Ramazan 14436 Nisan 2022 Çarşamba05:0406:3313:1216:4819:4021:03
6 Ramazan 14437 Nisan 2022 Perşembe05:0206:3113:1116:4919:4121:05
7 Ramazan 14438 Nisan 2022 Cuma05:0006:3013:1116:4919:4321:06
8 Ramazan 14439 Nisan 2022 Cumartesi04:5906:2813:1116:5019:4421:07
9 Ramazan 144310 Nisan 2022 Pazar04:5706:2613:1116:5019:4521:09

4/7ANKARA İMSAKİYE

ANKARA İMSAKİYE

4 Ramazan 14435 Nisan 2022 Salı04:5306:2012:5616:3219:2320:44
5 Ramazan 14436 Nisan 2022 Çarşamba04:5106:1812:5616:3319:2420:45
6 Ramazan 14437 Nisan 2022 Perşembe04:5006:1712:5616:3319:2520:46
7 Ramazan 14438 Nisan 2022 Cuma04:4806:1512:5616:3319:2620:48
8 Ramazan 14439 Nisan 2022 Cumartesi04:4606:1412:5516:3419:2720:49
9 Ramazan 144310 Nisan 2022 Pazar04:4406:1212:5516:3419:2820:50

5/7İZMİR İMSAKİYE

İZMİR İMSAKİYE

4 Ramazan 14435 Nisan 2022 Salı05:2006:4413:1916:5519:4521:03
5 Ramazan 14436 Nisan 2022 Çarşamba05:1806:4213:1916:5519:4621:05
6 Ramazan 14437 Nisan 2022 Perşembe05:1606:4113:1916:5519:4721:06
7 Ramazan 14438 Nisan 2022 Cuma05:1406:3913:1816:5619:4821:07
8 Ramazan 14439 Nisan 2022 Cumartesi05:1306:3813:1816:5619:4821:08
9 Ramazan 144310 Nisan 2022 Pazar05:1106:3613:1816:5619:4921:09

6/7RAMAZAN AYI TAKVİMİ

RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

7/7RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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#Ramazan#İmsakiye 2022#Sahur