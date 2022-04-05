RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: İstanbul'da sahur saat kaçta? İmsak vakti ezan ne zaman okunacak? Ankara, İzmir Bursa ve tüm illerin sahur ve imsak vakitleri

Sahur saatleri il il Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın ilk günleri idrak edilirken, 5 Nisan sahur saatleri de tüm illerde, saatlerin ilerlemesiyle beraber vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve mukabelesiyle sayısız güzellik katan Ramazan ayının idrak edildiği 5 Nisan'da sahur için imsak vakti İstanbul'da 05:06, Ankara'da 04:53, İzmir'de 05:20 olacak.
Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk geldi. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkıldı. Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek. 2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre 5 Nisan tarihli sahur İstanbul'da 05:06'da Ankara'da 04:53'te, İzmir'de 05:20'de gerçekleşecek. Aşağıdaki linke tıklayarak illere göre sahur ve iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.
|4 Ramazan 1443
|5 Nisan 2022 Salı
|05:06
|06:35
|13:12
|16:48
|19:39
|21:02
|5 Ramazan 1443
|6 Nisan 2022 Çarşamba
|05:04
|06:33
|13:12
|16:48
|19:40
|21:03
|6 Ramazan 1443
|7 Nisan 2022 Perşembe
|05:02
|06:31
|13:11
|16:49
|19:41
|21:05
|7 Ramazan 1443
|8 Nisan 2022 Cuma
|05:00
|06:30
|13:11
|16:49
|19:43
|21:06
|8 Ramazan 1443
|9 Nisan 2022 Cumartesi
|04:59
|06:28
|13:11
|16:50
|19:44
|21:07
|9 Ramazan 1443
|10 Nisan 2022 Pazar
|04:57
|06:26
|13:11
|16:50
|19:45
|21:09
|4 Ramazan 1443
|5 Nisan 2022 Salı
|04:53
|06:20
|12:56
|16:32
|19:23
|20:44
|5 Ramazan 1443
|6 Nisan 2022 Çarşamba
|04:51
|06:18
|12:56
|16:33
|19:24
|20:45
|6 Ramazan 1443
|7 Nisan 2022 Perşembe
|04:50
|06:17
|12:56
|16:33
|19:25
|20:46
|7 Ramazan 1443
|8 Nisan 2022 Cuma
|04:48
|06:15
|12:56
|16:33
|19:26
|20:48
|8 Ramazan 1443
|9 Nisan 2022 Cumartesi
|04:46
|06:14
|12:55
|16:34
|19:27
|20:49
|9 Ramazan 1443
|10 Nisan 2022 Pazar
|04:44
|06:12
|12:55
|16:34
|19:28
|20:50
|4 Ramazan 1443
|5 Nisan 2022 Salı
|05:20
|06:44
|13:19
|16:55
|19:45
|21:03
|5 Ramazan 1443
|6 Nisan 2022 Çarşamba
|05:18
|06:42
|13:19
|16:55
|19:46
|21:05
|6 Ramazan 1443
|7 Nisan 2022 Perşembe
|05:16
|06:41
|13:19
|16:55
|19:47
|21:06
|7 Ramazan 1443
|8 Nisan 2022 Cuma
|05:14
|06:39
|13:18
|16:56
|19:48
|21:07
|8 Ramazan 1443
|9 Nisan 2022 Cumartesi
|05:13
|06:38
|13:18
|16:56
|19:48
|21:08
|9 Ramazan 1443
|10 Nisan 2022 Pazar
|05:11
|06:36
|13:18
|16:56
|19:49
|21:09
Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi
Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.