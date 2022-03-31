Ramazan İmsakiyesi 2022 – İstanbul, Ankara, İzmir sahur saati ve iftar vakti kaçta? İl il imsak, sahur, iftar saatleri

Sahur, iftar ve imsak saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Ramazan orucu tutacak olan vatandaşlar ilk sahura 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece kalkacaklar. İlk oruç cumartesi günü tutulacak. Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm iller için sahur ve iftar saatleri belli oldu. Buna göre İstanbul’da ilk sahur için imsak vakti 05:12 olurken, iftar saati 19:36 olacak. Akşam ezanı ile beraber oruç açılacak.
İstanbul imsak vakti: 05:12 Akşam ezanı: 19:36
Ankara imsak vakti: 04:59 Akşam ezanı: 19:20
İzmir imsak vakti: 05:25 Akşam ezanı: 19:42
Bursa imsak vakti: 05:13 Akşam ezanı: 19:35
Gaziantep imsak vakti: 04:47 Akşam ezanı: 19:00
Konya imsak vakti: 05:05 Akşam ezanı: 19:20
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Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.