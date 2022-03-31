Ramazan İmsakiyesi 2022 – İstanbul, Ankara, İzmir sahur saati ve iftar vakti kaçta? İl il imsak, sahur, iftar saatleri

Sahur, iftar ve imsak saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Ramazan orucu tutacak olan vatandaşlar ilk sahura 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece kalkacaklar. İlk oruç cumartesi günü tutulacak. Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm iller için sahur ve iftar saatleri belli oldu. Buna göre İstanbul’da ilk sahur için imsak vakti 05:12 olurken, iftar saati 19:36 olacak. Akşam ezanı ile beraber oruç açılacak.