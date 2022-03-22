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Ramazan İmsakiyesi 2022: İlk oruç ne zaman, sahura ne zaman kalkılacak? İl il sahur saatleri yayınlandı

#Ramazan#2022 İmsakiye#Diyanet

İlk oruç için geri sayım mart ayının son günleri ile başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayına yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden 2022 Ramazan İmsakiyesi paylaşıldı. Türkiye ve yabancı ülkeler için ayrı ayrı hazırlanmış ramazan imsakiyelerinde il il sahur ve iftar saatleri yer aldı. İslam dünyasında manevi huzur ve heyecanla beklenen Ramazan-ı Şerif nisan ayında başlayacak. 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı ile ilk oruç ne zaman sorusuna yanıt arayanlar, imsakiye üzerinden il il sahur saatlerini öğrenebilecekler. Peki, sahura ne zaman kalkılacak? İşte, 2022 sahur saatleri ve Ramazan ayının başlama tarihi hakkında tüm bilgiler.

1/5Ramazan İmsakiyesi 2022: İlk oruç ne zaman, sahura ne zaman kalkılacak İl il sahur saatleri yayınlandı

2022 Ramazan ayı ne zaman? sorusu Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi Ramazan ayı bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2 Nisan tarihinde başlayacak. Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve mukabelesiyle sayısız güzellik katan Ramazan ayı İslam dünyasında ibadetler ile idrak edilecek. Müslümanlar tarafından sabırsızlıkla beklenen 11 ayın sultanı Ramazan ayında ilk oruç için sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.

2/5İLK ORUÇ NE ZAMAN

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.

1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.

Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

3/5İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 350 yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.

Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı.

2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 2 Nisan 2022 Cumartesi günü imsak vakti 05:12 olacak. Aşağıdaki linke tıklayarak illere göre sahur ve iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.

İLİNİZDEKİ SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

4/5RAMAZAN AYI TAKVİMİ

RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

5/5RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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#Ramazan#2022 İmsakiye#Diyanet