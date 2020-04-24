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Haber Giriş: 23 Nisan 2020 - 22:10,

Ramazan imsakiyesi 2020! İşte İstanbul Ankara ve İzmir sahur saati! Diyanet il il sahur vakitleri

Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesini yayınladı. İstanbul, Ankara ve İzmir iftar vakitleri merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan için bu gece ilk kez sahura kalkılacak. İlk orucunu tutacak vatandaşlar sahur saatinin kaçta olduğunu merak ediyor. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm illerimizin sahur saatleri...

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1İŞTE DİYANET İMSAKİYESİ

İŞTE DİYANET İMSAKİYESİ

İstanbul İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İstanbul'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı bu yıl da coşku ile karşılanıyor. Müslümanlar bu akşam ilk teravih namazını kılacaklar. İlk oruç ise 24 Nisan'da tutulacak. İlk sahuru saat 04.29'da yapacak olan kent sakinleri, ilk iftarlarını ise 20.00;'da yaparak oruçlarını açacak. İşte Ramazan İmsakiyesine göre İstanbul sahur ve iftar saatleri...

İFTAR VE SAHUR SAATLERİ-İSTANBUL İMSAKİYESİ 2020

Ramazan başlarken İstanbul ilk iftar ve sahur saatleri de kentte yaşayan pek çok Müslümanın araştırdığı konu olmaya başladı. İstanbul imsakiye 2020 vakitlerine göre ilk sahura ne zaman kalkacağız ve İstanbul’da ilk iftar ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan Mega Kent sakinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı.

İstanbul ramazan imsakiyesi iftar saatleri ve sahur vakitleri ile araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayımlanan imsakiye bilgilerine göre İstanbul’da ilk iftar 20.00’da yapılacak. Sonraki günlerde ise bu saat biraz daha ilerleyecek.

 

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:2920:0021:29*
225.04.202004:2720:0121:31
326.04.202004:2520:0221:32
427.04.202004:2320:0321:33
528.04.202004:2220:0421:35
629.04.202004:2020:0521:36
730.04.202004:1820:0621:38
801.05.202004:1620:0721:39
902.05.202004:1420:0921:41
1003.05.202004:1320:1021:43
1104.05.202004:1120:1121:44
1205.05.202004:0920:1221:46
1306.05.202004:0720:1321:47
1407.05.202004:0620:1421:49
1508.05.202004:0420:1521:50
1609.05.202004:0220:1621:52
1710.05.202004:0120:1721:53
1811.05.202003:5920:1821:55
1912.05.202003:5720:1921:56
2013.05.202003:5620:2021:58
2114.05.202003:5420:2121:59
2215.05.202003:5320:2222:01
2316.05.202003:5120:2322:02
2417.05.202003:5020:2422:04
2518.05.202003:4820:2522:05
2619.05.202003:4720:2622:07**
2720.05.202003:4520:2722:08


DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

2İŞTE İL İL SAHUR VAKİTLERİ

İŞTE İL İL SAHUR VAKİTLERİ

ADANA SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:18 İFTAR VAKTİ: 19:28 TERAVİH: 20:50

ADIYAMAN SAHUR:04:04 İFTAR VAKTİ: 19:18 TERAVİH:20:41

AFYONKARAHİSAR SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:31 İFTAR VAKTİ: 19:50 TERAVİH:21:15

AĞRI SAHUR SAATİ VAKTİ:03:38 İFTAR VAKTİ: 19:02 TERAVİH:20:28

AKSARAY SAHUR:04:18 İFTAR VAKTİ: 19:35 TERAVİH:21:00

AMASYA SAHUR:04:03 İFTAR VAKTİ: 19:32 TERAVİH:21:00

ANKARA SAHUR:04:18 İFTAR VAKTİ: 19:43 TERAVİH:21:10

ANTALYA SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:37 İFTAR VAKTİ: 19:47 TERAVİH:21:08

ARDAHAN SAHUR:03:34 İFTAR VAKTİ: 19:05 TERAVİH:20:35

ARTVİN SAHUR:03:37 İFTAR VAKTİ: 19:09 TERAVİH:20:38

AYDIN SAHUR:04:45 İFTAR VAKTİ: 19:59 TERAVİH:21:23

BALIKESİR SAHUR:04:39 İFTAR VAKTİ: 20:02 TERAVİH:21:28

BARTIN SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:13 İFTAR VAKTİ: 19:48 TERAVİH:21:18

BATMAN SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:52 İFTAR VAKTİ: 19:06 TERAVİH:20:30

BAYBURT SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:47 İFTAR VAKTİ: 19:14 TERAVİH:20:41

BİLECİK SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:28 İFTAR VAKTİ: 19:55 TERAVİH:21:22

BİNGÖL SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:51 İFTAR VAKTİ: 19:10 TERAVİH:20:35

BİTLİS SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:46 İFTAR VAKTİ: 19:03 TERAVİH:20:27

BOLU SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:20 İFTAR VAKTİ: 19:49 TERAVİH:21:18

BURDUR SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:36 İFTAR VAKTİ: 19:49 TERAVİH:21:12

BURSA SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:32 İFTAR VAKTİ: 19:58 TERAVİH:21:26

ÇANAKKALE SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:43 İFTAR VAKTİ: 20:09 TERAVİH:21:36

ÇANKIRI SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:12 İFTAR VAKTİ: 19:41 TERAVİH:21:09

ÇORUM SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:07 İFTAR VAKTİ: 19:35 TERAVİH:21:03

DENİZLİ SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:40 İFTAR VAKTİ: 19:54 TERAVİH:21:17

DİYARBAKIR SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:55 İFTAR VAKTİ: 19:10 TERAVİH:20:33

DÜZCE SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:21 İFTAR VAKTİ: 19:51 TERAVİH:21:20

EDİRNE SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:36 İFTAR VAKTİ: 20:11 TERAVİH:21:4

ELAZIĞ SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:57 İFTAR VAKTİ: 19:15 TERAVİH:20:40

ERZİNCAN SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:52 İFTAR VAKTİ: 19:16 TERAVİH:20:42

3

ERZURUM SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:44 İFTAR VAKTİ: 19:09 TERAVİH:20:36

ESKİŞEHİR SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:28 İFTAR VAKTİ: 19:52 TERAVİH:21:18

GAZİANTEP SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:09 İFTAR VAKTİ: 19:20 TERAVİH:20:42

GİRESUN SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:52 İFTAR VAKTİ: 19:22 TERAVİH:20:51

GÜMÜŞHANE SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:49 İFTAR VAKTİ: 19:17 TERAVİH:20:45

HAKKARİ SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:42 İFTAR VAKTİ: 18:55 TERAVİH:20:18

HATAY SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:17 İFTAR VAKTİ: 19:24 TERAVİH:20:44

IĞDIR SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:33 İFTAR VAKTİ: 18:58 TERAVİH:20:25

ISPARTA SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:34 İFTAR VAKTİ: 19:48 TERAVİH:21:12

İSTANBUL SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:29 İFTAR VAKTİ: 20:00 TERAVİH:21:29

İZMİR SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:46 İFTAR VAKTİ: 20:03 TERAVİH:21:27

KAHRAMANMARAŞ SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:10 İFTAR VAKTİ: 19:23 TERAVİH:20:45

KARABÜK SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:14 İFTAR VAKTİ: 19:46 TERAVİH:21:15

KARAMAN SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:26 İFTAR VAKTİ: 19:37 TERAVİH:20:59

KARS SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:34 İFTAR VAKTİ: 19:03 TERAVİH:20:31

KASTAMONU SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:08 İFTAR VAKTİ: 19:41 TERAVİH: 21:11

KAYSERİ SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:11 İFTAR VAKTİ: 19:30 TERAVİH:20:55

KİLİS SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:12 İFTAR VAKTİ: 19:21 TERAVİH:20:42

KIRIKKALE SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:15 İFTAR VAKTİ: 19:40 TERAVİH:21:07

KIRKLARELİ SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:33 İFTAR VAKTİ: 20:08 TERAVİH:21:39

KIRŞEHİR SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:15 İFTAR VAKTİ: 19:36 TERAVİH:21:02

KOCAELİ SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:26 İFTAR VAKTİ: 19:56 TERAVİH:21:24

KONYA SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:26 İFTAR VAKTİ: 19:41 TERAVİH:21:04

KÜTAHYA SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:31 İFTAR VAKTİ: 19:53 TERAVİH:21:19

MALATYA SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:01 İFTAR VAKTİ: 19:18 TERAVİH:20:42

MANİSA SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:44 İFTAR VAKTİ: 20:02 TERAVİH:21:27

MARDİN SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:55 İFTAR VAKTİ: 19:07 TERAVİH:20:29

MERSİN SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:21 İFTAR VAKTİ: 19:31 TERAVİH:20:52

MUĞLA SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:45 İFTAR VAKTİ: 19:56 TERAVİH:21:19

MUŞ SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:47 İFTAR VAKTİ: 19:06 TERAVİH:20:31

4

NEVŞEHİR SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:15 İFTAR VAKTİ: 19:33 TERAVİH:20:58

NİĞDE SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:17 İFTAR VAKTİ: 19:32 TERAVİH:20:56

ORDU SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:54 İFTAR VAKTİ: 19:24 TERAVİH:20:53

OSMANİYE SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:14 İFTAR VAKTİ: 19:25 TERAVİH:20:47

RİZE SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:43 İFTAR VAKTİ: 19:14 TERAVİH:20:43

SAKARYA SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:24 İFTAR VAKTİ: 19:54 TERAVİH:21:22

SAMSUN SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:58 İFTAR VAKTİ: 19:31 TERAVİH:21:01

ŞANLIURFA SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:03 İFTAR VAKTİ: 19:15 TERAVİH:20:37

SİİRT SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:48 İFTAR VAKTİ: 19:03 TERAVİH:20:27

SİNOP SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:00 İFTAR VAKTİ: 19:37 TERAVİH:21:08

ŞIRNAK SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:48 İFTAR VAKTİ: 19:00 TERAVİH:20:23

SİVAS SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:02 İFTAR VAKTİ: 19:26 TERAVİH: 20:52

TEKİRDAĞ SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:35 İFTAR VAKTİ: 20:06 TERAVİH:21:35

TOKAT SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:01 İFTAR VAKTİ: 19:29 TERAVİH:20:56

TRABZON SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:46 İFTAR VAKTİ: 19:17 TERAVİH:20:46

TUNCELİ SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:54 İFTAR VAKTİ: 19:15 TERAVİH:20:40

UŞAK SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:36 İFTAR VAKTİ: 19:54 TERAVİH:21:19

VAN SAHUR VAKTİ SAATİ: 03:41 İFTAR VAKTİ: 18:58 TERAVİH:20:23

YALOVA SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:29 İFTAR VAKTİ: 19:58 TERAVİH:21:27

YOZGAT SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:10 İFTAR VAKTİ: 19:35 TERAVİH:21:01

ZONGULDAK SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:16 İFTAR VAKTİ: 19:50 TERAVİH:21:19

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