Ramazan İmsakiyesi 2020 iftar saatleri: Ankara, İzmir İstanbul'da İftar saat kaçta? İl il 25 Nisan iftar ve sahur vakitleri
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte dün ilk oruçlar tutuldu. 2020 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmıştı. Kentlerindeki iftar ve sahur saatlerini merak eden vatandaşlar internette 'iftar saat kaçta?' sorusunun cevabını arıyorlar. Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 imsakiye ekranımızdan yaşadığınız şehirdeki iftar ve sahur vakitlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sayaç sayesinde iftara ne kadar kaldığını da merak ettiğiniz saatlerde takip edebilirsiniz. İstanbul'da iftar saati 20:01, Ankara'da iftar saati 19:44, İzmir iftar saati 20:04, Trabzon iftar saati 19:18, Konya iftar saati 19:43, Kayseri iftar saati 19:31, Gaziantep iftar saati 19:21, Bursa iftar saati 19:29.. Tüm illerimizin iftar saatleri ve 2020 ramazan imsakiyesi.. İftar ve sahur vakitleri
İftara ne kadar kaldı, bu akşam iftar saat kaçta sorularının cevapları internette sıklıkla aranan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının ikinci gününde vatandaşlar oruçlarını açacakları saati merak ediyorlar. Tüm şehirlerin iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2020 imsakiyesi ile birlikte duyuruldu. Peki Ankara, İzmir ve İstanbul'da iftar bu akşam saat kaçta?
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılındı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıldı ve bugün ilk oruçlar tutuldu.
Ülke genelinde camilere ilişkin alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa edecek.
Özel olarak hazırlanan 2020 ramazan imsakiye sayfamızdan bulunduğunuz ili seçerek iftar ve sahur vakitlerini görebilir, sayaç ile iftar saatine ve sahur vaktine ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz.
2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ
İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak ve sahura saat kaçta kalkılacak sorusu, sahura kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Mega Kent İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ile evlerde geçecek olan iftar ve sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği saatlerde ifa edilecek. Peki, İstanbul'da sahur saati kaç olacak? İşte, 2020 Ramazan imsakiye bilgilerine göre İstanbul iftar ve sahur vakitleri bilgisi
İFTAR VE SAHUR SAATLERİ-İSTANBUL İMSAKİYESİ 2020
Ramazan ayının ilk günlerinde İstanbul iftar ve sahur saatleri de kentte yaşayan pek çok Müslümanın araştırdığı konu olmaya başladı. İstanbul imsakiye 2020 vakitlerine göre sahura ne zaman kalkacağız ve İstanbul’da iftar ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan Mega Kent sakinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı. İşte, İstanbul, sahur ve iftar vakitleri
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:29
|13:07
|16:55
|20:00
|21:29*
|2
|25.04.2020
|04:27
|13:07
|16:55
|20:01
|21:31
|3
|26.04.2020
|04:25
|13:07
|16:55
|20:02
|21:32
|4
|27.04.2020
|04:23
|13:07
|16:56
|20:03
|21:33
|5
|28.04.2020
|04:22
|13:07
|16:56
|20:04
|21:35
|6
|29.04.2020
|04:20
|13:06
|16:56
|20:05
|21:36
|7
|30.04.2020
|04:18
|13:06
|16:57
|20:06
|21:38
|8
|01.05.2020
|04:16
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
|9
|02.05.2020
|04:14
|13:06
|16:57
|20:09
|21:41
|10
|03.05.2020
|04:13
|13:06
|16:57
|20:10
|21:43
|11
|04.05.2020
|04:11
|13:06
|16:58
|20:11
|21:44
|12
|05.05.2020
|04:09
|13:06
|16:58
|20:12
|21:46
|13
|06.05.2020
|04:07
|13:06
|16:58
|20:13
|21:47
|14
|07.05.2020
|04:06
|13:06
|16:59
|20:14
|21:49
|15
|08.05.2020
|04:04
|13:06
|16:59
|20:15
|21:50
|16
|09.05.2020
|04:02
|13:06
|16:59
|20:16
|21:52
|17
|10.05.2020
|04:01
|13:06
|16:59
|20:17
|21:53
|18
|11.05.2020
|03:59
|13:05
|17:00
|20:18
|21:55
|19
|12.05.2020
|03:57
|13:05
|17:00
|20:19
|21:56
|20
|13.05.2020
|03:56
|13:05
|17:00
|20:20
|21:58
|21
|14.05.2020
|03:54
|13:05
|17:01
|20:21
|21:59
|22
|15.05.2020
|03:53
|13:05
|17:01
|20:22
|22:01
|23
|16.05.2020
|03:51
|13:05
|17:01
|20:23
|22:02
|24
|17.05.2020
|03:50
|13:06
|17:01
|20:24
|22:04
|25
|18.05.2020
|03:48
|13:06
|17:02
|20:25
|22:05
|26
|19.05.2020
|03:47
|13:06
|17:02
|20:26
|22:07**
|27
|20.05.2020
|03:45
|13:06
|17:02
|20:27
|22:08
|28
|21.05.2020
|03:44
|13:06
|17:03
|20:28
|22:09
|29
|22.05.2020
|03:43
|13:06
|17:03
|20:28
|22:11
İSTANBUL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ
Ramazan ayında sahur ve iftar saatleri yeniden gündeme geldi. Yurt geneli gibi Ankara'daki vatandaşlar da 2020 Ramazan imsakiyesine göre sahura kalkıp iftar sofrasına oturacaklar. Ankara sahur saatlerine Diyanet İşleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden de ulaşabilecekler. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta? İşte, 2020 Diyanet Ramazan imsakiyesi bilgisine göre, Ankara sahur ve iftar saatleri...
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar kentlerindeki 2020 ramazan imsakiyesini internetten araştırıyorlar. Ankara'da yaşayanlar iftar ve sahur vakitlerini merak ediyor. Ankara'da sahur 25 Nisan Cumartesi günü saat 04:16'de gerçekleşecek.
ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:18
|19:43
|21:10*
|2
|25.04.2020
|04:16
|19:44
|21:11
|3
|26.04.2020
|04:14
|19:45
|21:12
|4
|27.04.2020
|04:12
|19:46
|21:14
|5
|28.04.2020
|04:10
|19:47
|21:15
|6
|29.04.2020
|04:09
|19:48
|21:17
|7
|30.04.2020
|04:07
|19:49
|21:18
|8
|01.05.2020
|04:05
|19:50
|21:20
|9
|02.05.2020
|04:04
|19:51
|21:21
|10
|03.05.2020
|04:02
|19:52
|21:22
|11
|04.05.2020
|04:00
|19:53
|21:24
|12
|05.05.2020
|03:59
|19:54
|21:25
|13
|06.05.2020
|03:57
|19:55
|21:27
|14
|07.05.2020
|03:55
|19:56
|21:28
|15
|08.05.2020
|03:54
|19:57
|21:30
|16
|09.05.2020
|03:52
|19:58
|21:31
|17
|10.05.2020
|03:51
|19:59
|21:32
|18
|11.05.2020
|03:49
|20:00
|21:34
|19
|12.05.2020
|03:47
|20:01
|21:35
|20
|13.05.2020
|03:46
|20:02
|21:37
|21
|14.05.2020
|03:44
|20:03
|21:38
|22
|15.05.2020
|03:43
|20:04
|21:40
|23
|16.05.2020
|03:42
|20:04
|21:41
|24
|17.05.2020
|03:40
|20:05
|21:42
|25
|18.05.2020
|03:39
|20:06
|21:44
|26
|19.05.2020
|03:38
|20:07
|21:45**
|27
|20.05.2020
|03:36
|20:08
|21:46
|28
|21.05.2020
|03:35
|20:09
|21:48
TRABZON RAMAZAN İMSAKİYESİ
Trabzon'da yaşayan yüz binlerce vatandaş, Ramazan'da sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Trabzon sahur vakitleri ve Ramazan imsakiyesi kentte yaşayan vatandaşlar tarafından aranıyor. Peki, Trabzon'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Ramazan Trabzon sahur ve iftar saatleri...
TRABZON 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:46
|19:17
|20:46*
|2
|25.04.2020
|03:44
|19:18
|20:48
|3
|26.04.2020
|03:42
|19:19
|20:49
|4
|27.04.2020
|03:41
|19:20
|20:51
|5
|28.04.2020
|03:39
|19:21
|20:52
|6
|29.04.2020
|03:37
|19:22
|20:54
|7
|30.04.2020
|03:35
|19:24
|20:55
|8
|01.05.2020
|03:33
|19:25
|20:57
|9
|02.05.2020
|03:31
|19:26
|20:58
|10
|03.05.2020
|03:30
|19:27
|21:00
|11
|04.05.2020
|03:28
|19:28
|21:01
|12
|05.05.2020
|03:26
|19:29
|21:03
|13
|06.05.2020
|03:24
|19:30
|21:04
|14
|07.05.2020
|03:23
|19:31
|21:06
|15
|08.05.2020
|03:21
|19:32
|21:07
|16
|09.05.2020
|03:19
|19:33
|21:09
|17
|10.05.2020
|03:18
|19:34
|21:10
|18
|11.05.2020
|03:16
|19:35
|21:12
|19
|12.05.2020
|03:14
|19:36
|21:13
|20
|13.05.2020
|03:13
|19:37
|21:15
|21
|14.05.2020
|03:11
|19:38
|21:16
|22
|15.05.2020
|03:10
|19:39
|21:18
|23
|16.05.2020
|03:08
|19:40
|21:19
|24
|17.05.2020
|03:07
|19:41
|21:21
|25
|18.05.2020
|03:05
|19:42
|21:22
|26
|19.05.2020
|03:04
|19:43
|21:24**
|27
|20.05.2020
|03:02
|19:44
|21:25
|28
|21.05.2020
|03:01
|19:45
|21:27
|29
|22.05.2020
|03:00
|19:46
|21:28
|30
|23.05.2020
|02:59
|19:46
|21:29***
BURSA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
Bursa vatandaşların bir numaraları gündem maddesi sahur saatleri oldu. Sahur saat kaçta yapacaklarını merak eden Bursalı vatandaşlar da ezanının kaçta okunacağını ve sahur vaktini sorguluyor.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:32
|19:58
|21:26*
|2
|25.04.2020
|04:30
|19:59
|21:27
|3
|26.04.2020
|04:28
|20:00
|21:29
|4
|27.04.2020
|04:26
|20:01
|21:30
|5
|28.04.2020
|04:25
|20:02
|21:31
|6
|29.04.2020
|04:23
|20:03
|21:33
|7
|30.04.2020
|04:21
|20:04
|21:34
|8
|01.05.2020
|04:19
|20:05
|21:36
|9
|02.05.2020
|04:18
|20:06
|21:37
|10
|03.05.2020
|04:16
|20:07
|21:39
|11
|04.05.2020
|04:14
|20:09
|21:40
|12
|05.05.2020
|04:13
|20:10
|21:42
|13
|06.05.2020
|04:11
|20:11
|21:43
|14
|07.05.2020
|04:09
|20:12
|21:44
|15
|08.05.2020
|04:08
|20:13
|21:46
|16
|09.05.2020
|04:06
|20:14
|21:47
|17
|10.05.2020
|04:04
|20:14
|21:49
|18
|11.05.2020
|04:03
|20:15
|21:50
|19
|12.05.2020
|04:01
|20:16
|21:52
|20
|13.05.2020
|04:00
|20:17
|21:53
|21
|14.05.2020
|03:58
|20:18
|21:55
|22
|15.05.2020
|03:57
|20:19
|21:56
|23
|16.05.2020
|03:55
|20:20
|21:57
|24
|17.05.2020
|03:54
|20:21
|21:59
|25
|18.05.2020
|03:53
|20:22
|22:00
|26
|19.05.2020
|03:51
|20:23
|22:02**
|27
|20.05.2020
|03:50
|20:24
|22:03
|28
|21.05.2020
|03:49
|20:25
|22:04
|29
|22.05.2020
|03:47
|20:26
|22:06
BURSA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
EDİRNE 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Edirne'de iftar ve sahur saatleri ramazan ayının gelmesiyle ana gündem konularından biri haline geldi. 2020 ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı ve tüm iller gibi Edirne'nin de sahur, iftar vakitleri açıklandı. Edirne'de yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Edirne'de sahur ve iftar saat kaçta?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:36
|17:05
|20:11
|21:41*
|2
|25.04.2020
|04:34
|17:05
|20:12
|21:43
|3
|26.04.2020
|04:32
|17:06
|20:13
|21:44
|4
|27.04.2020
|04:30
|17:06
|20:14
|21:46
|5
|28.04.2020
|04:28
|17:06
|20:15
|21:47
|6
|29.04.2020
|04:27
|17:07
|20:16
|21:49
|7
|30.04.2020
|04:25
|17:07
|20:17
|21:51
|8
|01.05.2020
|04:23
|17:07
|20:19
|21:52
|9
|02.05.2020
|04:21
|17:08
|20:20
|21:54
|10
|03.05.2020
|04:19
|17:08
|20:21
|21:55
|11
|04.05.2020
|04:17
|17:08
|20:22
|21:57
|12
|05.05.2020
|04:15
|17:09
|20:23
|21:58
|13
|06.05.2020
|04:14
|17:09
|20:24
|22:00
|14
|07.05.2020
|04:12
|17:09
|20:25
|22:02
|15
|08.05.2020
|04:10
|17:09
|20:26
|22:03
|16
|09.05.2020
|04:08
|17:10
|20:27
|22:05
|17
|10.05.2020
|04:07
|17:10
|20:28
|22:06
|18
|11.05.2020
|04:05
|17:10
|20:29
|22:08
|19
|12.05.2020
|04:03
|17:11
|20:30
|22:09
|20
|13.05.2020
|04:02
|17:11
|20:31
|22:11
|21
|14.05.2020
|04:00
|17:11
|20:32
|22:13
|22
|15.05.2020
|03:58
|17:12
|20:33
|22:14
|23
|16.05.2020
|03:57
|17:12
|20:34
|22:16
|24
|17.05.2020
|03:55
|17:12
|20:35
|22:17
|25
|18.05.2020
|03:54
|17:12
|20:36
|22:19
|26
|19.05.2020
|03:52
|17:13
|20:37
|22:20**
|27
|20.05.2020
|03:51
|17:13
|20:38
|22:22
|28
|21.05.2020
|03:49
|17:13
|20:39
|22:23
ANTALYA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Antalya sahur vakti için geri sayım başladı. Sahur yemeklerini yiyerek oruç ibadetlerine hazırlanacak olan kent sakinleri, Antalya sahur saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki,sahur sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Antalya sahur saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Antalya imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler
ANTALYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Antalya 25 Nisan'da sahur 04:35'te olacak.
ANTALYA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:37
|19:47
|21:08*
|2
|25.04.2020
|04:35
|19:47
|21:09
|3
|26.04.2020
|04:34
|19:48
|21:11
|4
|27.04.2020
|04:32
|19:49
|21:12
|5
|28.04.2020
|04:31
|19:50
|21:13
|6
|29.04.2020
|04:29
|19:51
|21:14
|7
|30.04.2020
|04:27
|19:52
|21:16
|8
|01.05.2020
|04:26
|19:53
|21:17
|9
|02.05.2020
|04:24
|19:54
|21:18
|10
|03.05.2020
|04:23
|19:55
|21:19
|11
|04.05.2020
|04:22
|19:55
|21:20
|12
|05.05.2020
|04:20
|19:56
|21:22
|13
|06.05.2020
|04:19
|19:57
|21:23
|14
|07.05.2020
|04:17
|19:58
|21:24
|15
|08.05.2020
|04:16
|19:59
|21:25
|16
|09.05.2020
|04:14
|20:00
|21:27
|17
|10.05.2020
|04:13
|20:01
|21:28
|18
|11.05.2020
|04:12
|20:01
|21:29
|19
|12.05.2020
|04:11
|20:02
|21:30
|20
|13.05.2020
|04:09
|20:03
|21:32
|21
|14.05.2020
|04:08
|20:04
|21:33
|22
|15.05.2020
|04:07
|20:05
|21:34
|23
|16.05.2020
|04:06
|20:06
|21:35
|24
|17.05.2020
|04:04
|20:07
|21:36
|25
|18.05.2020
|04:03
|20:07
|21:38
|26
|19.05.2020
|04:02
|20:08
|21:39**
|27
|20.05.2020
|04:01
|20:09
|21:40
|28
|21.05.2020
|04:00
|20:10
|21:41
|29
|22.05.2020
|03:59
|20:11
|21:42
|30
|23.05.2020
|03:58
|20:11
|21:43
ANTALYA VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ESKİŞEHİR’DE İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Eskişehir’de 25 Nisan'da sahur 04:26'da olacak.
ESKİŞEHİR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:28
|19:52
|21:18*
|2
|25.04.2020
|04:26
|19:53
|21:20
|3
|26.04.2020
|04:24
|19:54
|21:21
|4
|27.04.2020
|04:22
|19:55
|21:23
|5
|28.04.2020
|04:20
|19:56
|21:24
|6
|29.04.2020
|04:19
|19:57
|21:25
|7
|30.04.2020
|04:17
|19:58
|21:27
|8
|01.05.2020
|04:15
|19:59
|21:28
|9
|02.05.2020
|04:14
|20:00
|21:30
|10
|03.05.2020
|04:12
|20:01
|21:31
|11
|04.05.2020
|04:10
|20:02
|21:32
|12
|05.05.2020
|04:09
|20:03
|21:34
|13
|06.05.2020
|04:07
|20:04
|21:35
|14
|07.05.2020
|04:05
|20:05
|21:37
|15
|08.05.2020
|04:04
|20:06
|21:38
|16
|09.05.2020
|04:02
|20:07
|21:40
|17
|10.05.2020
|04:01
|20:08
|21:41
|18
|11.05.2020
|03:59
|20:09
|21:42
|19
|12.05.2020
|03:58
|20:10
|21:44
|20
|13.05.2020
|03:56
|20:11
|21:45
|21
|14.05.2020
|03:55
|20:12
|21:47
|22
|15.05.2020
|03:53
|20:12
|21:48
|23
|16.05.2020
|03:52
|20:13
|21:49
|24
|17.05.2020
|03:50
|20:14
|21:51
|25
|18.05.2020
|03:49
|20:15
|21:52
|26
|19.05.2020
|03:48
|20:16
|21:54**
|27
|20.05.2020
|03:47
|20:17
|21:55
|28
|21.05.2020
|03:45
|20:18
|21:56
|29
|22.05.2020
|03:44
|20:19
|21:58
|30
|23.05.2020
|03:43
|20:20
|21:59***
İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ
İzmir sahur vakti Ramazan ayının gelmesiyle gündeme geldi. İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, 'sahur ve iftar saat kaçta?' sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 imsakiyesini inceliyor. Peki, İzmir'da sahur saat kaçta? İşte İzmir sahur vakitleri...
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:46
|17:00
|20:03
|21:27*
|2
|25.04.2020
|04:44
|17:00
|20:04
|21:29
|3
|26.04.2020
|04:42
|17:00
|20:05
|21:30
|4
|27.04.2020
|04:41
|17:00
|20:06
|21:31
|5
|28.04.2020
|04:39
|17:00
|20:07
|21:33
|6
|29.04.2020
|04:38
|17:01
|20:08
|21:34
|7
|30.04.2020
|04:36
|17:01
|20:09
|21:35
|8
|01.05.2020
|04:34
|17:01
|20:10
|21:36
|9
|02.05.2020
|04:33
|17:01
|20:11
|21:38
|10
|03.05.2020
|04:31
|17:01
|20:12
|21:39
|11
|04.05.2020
|04:30
|17:02
|20:13
|21:40
|12
|05.05.2020
|04:28
|17:02
|20:14
|21:42
|13
|06.05.2020
|04:26
|17:02
|20:14
|21:43
|14
|07.05.2020
|04:25
|17:02
|20:15
|21:44
|15
|08.05.2020
|04:23
|17:02
|20:16
|21:46
|16
|09.05.2020
|04:22
|17:03
|20:17
|21:47
|17
|10.05.2020
|04:21
|17:03
|20:18
|21:48
|18
|11.05.2020
|04:19
|17:03
|20:19
|21:50
|19
|12.05.2020
|04:18
|17:03
|20:20
|21:51
|20
|13.05.2020
|04:16
|17:04
|20:21
|21:52
|21
|14.05.2020
|04:15
|17:04
|20:22
|21:54
|22
|15.05.2020
|04:14
|17:04
|20:23
|21:55
|23
|16.05.2020
|04:12
|17:04
|20:24
|21:56
|24
|17.05.2020
|04:11
|17:04
|20:24
|21:58
|25
|18.05.2020
|04:10
|17:05
|20:25
|21:59
|26
|19.05.2020
|04:09
|17:05
|20:26
|22:00**
|27
|20.05.2020
|04:07
|17:05
|20:27
|22:01
|28
|21.05.2020
|04:06
|17:05
|20:28
|22:03
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