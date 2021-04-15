Ramazan hediye internet kampanyası: Türk Telekom 10 GB hediye internet nasıl alınır?

Faydalar yurt içinde geçerlidir. Geçerlilik süresi içerisinde kullanılmayan faydalar silinecek.
Her müşterinin sadece 1 kez kampanyaya katılma hakkı ve 1 hediye seçme hakkı vardır. Kampanyasını iptal eden veya kampanyası iptal olan müşterileri kampanyaya tekrar katılamayacak.
KAMPANYADAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Kampanyadan 13.04.2021-15.05.2021 tarihleri arasında yeni hat tesisi veya numara taşıma yolu ile geçerli tarifelere gelen tüm bireysel faturalı müşterilerimiz faydalanabilir. Kampanyaya son katılım tarihi 15.04.2021 saat 23:59'dur.
Geçerli Tarifeler: Yepyeni 3, Yepyeni 6, Yepyeni 10, Yeni Prime 15, Yeni Prime 20, Yeni Prime 30, Yeni Prime 40, Selfy Yeni 5, Selfy Yeni 10,Selfy Yeni 20,Selfy Yeni Sosyal, GSMobile Yeni Rakipsiz 2GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 5GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 8GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 12GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 20GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 2GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 5GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 8GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 12GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 20GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 2GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 5GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 8GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 12GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 20GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 25GB