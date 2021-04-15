Ramazan hediye internet kampanyası: Türk Telekom 10 GB hediye internet nasıl alınır?

Türk Telekom hediye internet alma işlemi pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ramazan ayına özel olarak kampanya yapan Türk Telekom, 10 GB internet hediye dağıtımı gerçekleştiriyor. 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak olan kampanya kapsamında, aşağıdaki imkanlardan birisini kullanmak mümkün olabilecek;



Gece 00:00 – 06:00 arasında geçerli 10GB hediye internet

Gece 00:00 – 06:00 arasında geçerli her yöne 500 dakika

Gece 00:00 – 06:00 arasında geçerli Türk Telekom’lularla sınırsız konuşma



Kampanya detayları ve katılım süreci ise şu şekilde olacak;