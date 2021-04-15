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Teknoloji
Haber Giriş: 15 Nisan 2021 - 17:06 | 

Ramazan hediye internet kampanyası: Türk Telekom 10 GB hediye internet nasıl alınır?

Ramazan hediye internet kampanyası devam ediyor. Ramazan ayına özel olarak hediye internet kampanyası hazırlayan Türk Telekom, kampanya katılım şartlarını duyurdu. 10 GB hediye internet dağıtımı yapacak olan Türk Telekom, bunun dışında iki farklı alternatif daha sunuyor. 500 dakika her yöne konuşma ve Türk Telekomlularla sınırsız konuşma imkanının da yer alıyor. Peki, ramazan hediye internet kampanyası Türk Telekom için nasıl yapılabilecek? İşte, Türk Telekom 10 GB hediye internet alma işlemi ve şartları hakkında detaylar

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Türk Telekom hediye internet alma işlemi pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ramazan ayına özel olarak kampanya yapan Türk Telekom, 10 GB internet hediye dağıtımı gerçekleştiriyor. 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak olan kampanya kapsamında, aşağıdaki imkanlardan birisini kullanmak mümkün olabilecek;

Gece 00:00 – 06:00 arasında geçerli 10GB hediye internet
Gece 00:00 – 06:00 arasında geçerli her yöne 500 dakika
Gece 00:00 – 06:00 arasında geçerli Türk Telekom’lularla sınırsız konuşma

Kampanya detayları ve katılım süreci ise şu şekilde olacak;

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Faydalar yurt içinde geçerlidir. Geçerlilik süresi içerisinde kullanılmayan faydalar silinecek.

Her müşterinin sadece 1 kez kampanyaya katılma hakkı ve 1 hediye seçme hakkı vardır. Kampanyasını iptal eden veya kampanyası iptal olan müşterileri kampanyaya tekrar katılamayacak.

KAMPANYADAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Kampanyadan 13.04.2021-15.05.2021 tarihleri arasında yeni hat tesisi veya numara taşıma yolu ile geçerli tarifelere gelen tüm bireysel faturalı müşterilerimiz faydalanabilir. Kampanyaya son katılım tarihi 15.04.2021 saat 23:59'dur.

Geçerli Tarifeler: Yepyeni 3, Yepyeni 6, Yepyeni 10, Yeni Prime 15, Yeni Prime 20, Yeni Prime 30, Yeni Prime 40, Selfy Yeni 5, Selfy Yeni 10,Selfy Yeni 20,Selfy Yeni Sosyal, GSMobile Yeni Rakipsiz 2GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 5GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 8GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 12GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 20GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 2GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 5GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 8GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 12GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 20GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 2GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 5GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 8GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 12GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 20GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 25GB

3KAMPANYA KATILIMI NASIL YAPILIR

KAMPANYA KATILIMI NASIL YAPILIR?

RAMAZAN 2021 yazıp 5555’e SMS göndererek kampanyaya ücretsiz katılım sağlanabilir. Cevap olarak gelecek SMS metninde 3 ayrı ücretsiz faydaya nasıl kayıt olunacağına dair bilgilendirme yapılmaktadır.

İster yukarıda belirtildiği şekilde, isterseniz de direkt olarak hangi hediyeyi istiyorsanız onu yazıp 5555’e ücretsiz SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz.

10GB hediye için: RAMAZAN GB
500 dakika hediye için: RAMAZAN DAKIKA
Türk Telekomlu’larla ücretsiz konuşmak için: RAMAZAN TT SINIRSIZ

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