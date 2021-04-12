Ramazan dışında sabah ezanı neden güneşin doğmasından bir saat önce okunuyor?

Bazı illerin imsak vaktinin aynı olup iftar vaktinin farklı olmasının nedeni "Türkiye'de farklı bölgelerdeki bazı illerde imsak vaktinin aynı anda başlayıp iftar saatinin aynı vakitte olmamasının nedeni nedir?" sorusunun yöneltildiğini de aktaran İşlek, namaz vakitlerinin güneşin arz üzerindeki hareketine göre hesaplandığını belirtti.



İşlek, vatandaşların Türkiye haritasını dikkate alarak "Güneş doğudan doğar, batıdan batar" şeklinde düşündüğünü ancak bu durumun sadece "ekinoks zamanları" denilen 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde yaşandığının altını çizerek, Türkiye'nin 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerindeki güneşin doğuş ve batış zamanlarının yer aldığı haritayı gösterdi.



Vatandaşın düşündüğü gibi bu tarihlerde güneşin doğudan doğup batıdan battığına işaret eden İşlek, şöyle devam etti:



"Bu durumda bir sıkıntı yok. Fakat diğer zamanlarda yani 21 Haziran ve 21 Aralık'a doğru gittikçe güneş ışınlarının 23 derece 27 dakikalık bir eğimle dünyaya geldiğini bildiğimizde bu sefer çaprazlama bir şekilde güneş doğuş ve batışı görüyoruz. O zaman da ne oluyor? 22 Haziran'da Sinop ile Antalya'da aynı anda güneş batıyor. Sinop kuzeyde, Antalya güneyde olmasına rağmen iki şehirde aynı anda güneş batıyor. Aynı şekilde 22 Aralık'ta güneş 23 derece 27 dakika ekvatorun altına indiğinde de bu sefer Zonguldak ile Hatay'da aynı anda güneş batıyor."



İşlek, bu bilgiler ışığında farklı bölgelerde olan Tekirdağ ve Adana'nın imsak ve iftar vakitlerinin kıyaslanabileceğini örnek vererek, şunları kaydetti: