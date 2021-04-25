Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Kabine Toplantısı’na masaya gelecek
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacak, hafta başında yapılacak olan Kabine Toplantısı öncesi gündeme geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Kısmi kapanmada 2 haftalık kısıtlamada süre dolarken, Beştepe'de yapılacak toplantıda kritik kararların ele alınması bekleniyor. Peki, Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, milyonların merak ettiği sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak sorusu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan yasak hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son açıklamasında kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu. Şimdi gözler bu haftaki Kabine Toplantısı’na çevrildi. Toplantı yarın yapılacak. İşte detaylar.
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Bu haftaki Kabine Toplantısı 26 Nisan’da yapılacak. Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 81 ilde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurdu. İşte açıklamanın tamamı:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.’ dedi.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç 12 Mayıs günü tutulacak.