Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı açıklaması bekleniyor
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulamasının olup olmayacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. 81 ilde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Peki, bu yıl Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…
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Ramazan Bayramı 2021 yılında mayıs ayına denk geliyor. Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu hafta yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni alınan tedbirleri duyurdu ve 2 haftalık sürece dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurdu. İşte detaylar
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RAMAZAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 81 ilde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurdu. İşte açıklamanın tamamı:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.’ dedi.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç 12 Mayıs günü tutulacak.