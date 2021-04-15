Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler Ramazan Bayramı açıklamalarında
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu hafta yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni alınan tedbirleri duyurdu ve 2 haftalık sürece dikkat çekti. Peki, Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son açıklamalar
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Sokağa çıkma yasağı uygulaması belirli gün ve saatlerde koronavirüs önlemleri kapsamında devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu yasak uygulanıyor. Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala vatandaşlar bayramda yasak olup olmayacağını merak etmeye başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son açıklamasında kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurdu.
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RAMAZAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurdu. İşte açıklamanın tamamı:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.’ dedi.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç 12 Mayıs günü tutulacak.