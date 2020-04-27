Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı'ndan son dakika açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, korona virüs mücadelesinde atılan adımlara değinerek sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam edeceğini belirtti. Erdoğan ayrıca bayram sonrasıyla da ilgili değerlendirmeleri paylaştı. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı bayramda kaç gün olur? İşte, o konuyla ilgili Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın detayları.
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Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gündeme geldi. Sokağa çıkma yasağının bayram sonrasında devam edip etmeyceğini merak edenler, son dakika açıklamanın detaylarını öğrenmek istiyor. İşte, bayram sonrası sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
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Haftasonu devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonun akadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00’dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs’ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız.
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Tüm dünya gibi ülkemizde de yeni bir dönemin kapıları açılacaklardır. Artık tünelin ucu Allah’ın izniyle göründü. İnanıyorum ki Ramazan Bayramı’nı iki bayram olarak Rabbim bize kutlamayı nasip etsin.
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Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik. Küresel bir felaket halini alan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz.