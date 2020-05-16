Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda hangi illerde yasak olacak?

Bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı interenette cevap arayan sorular arasında.. Koronavirüs önlemleri kapsamında normalleşme takvimi ile ilgili adımlar atılmaya başlandı. Kademeli uygulanan normalleşme sürecinde, 16 ilde seyahat yasağı kaldırıldı, diğer illerde ise seyahat yasağı 19 Mayıs'a kadar uzatıldı. 23 Nisan ve 1 Mayıs'ın ardından 19 Mayıs'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının uzatılmasının ardından gözler bayrama çevrildi. Peki 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde bayramda sokağa çıkma yasağı olacak? İşte, bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylı bilgiler.