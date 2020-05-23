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Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 16:27,

Resimli bayram mesajları ve sözleri ile Ramazan Bayramı'nı kutlayın- İşte Türk bayraklı bayram mesajları

Bayramlar mesajları ve sözleri her sene olduğu gibi bu sene de saatler öncesinden gündeme geldi. Bu yıl virüs nedeniyle 81 ilde Ramazan Bayramı coşkusu evlerde yaşanacak, bayram mesajları ise sadece çeşitli mecralar aracılığıyla iletilecek. Ramazan Bayramı mesajları bu sene telefonla, sosyal medyayla veya görüntülü görüşmelerle verilecek. Siz de Ramazan Bayramı'na özel resimli bayram mesajları ve sözleri ile uzakta olan sevdiklerinize her şartta onları ne kadar çok sevdiğinizi gösterebilir, buruk geçen bayramlarını renklendirebilirsiniz. İşte resimli-resimsiz veya Türk bayraklı bayram mesajları seçenekleri...

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2020'nin ilk dini Bayramı olan Ramazan Bayramı için mesaj araştırmaları saatler öncesinden başladı. Bu yıl virüs nedeniyle bayram mesajları her zamankinden daha fazla önem arz ediyor. Uzakta olan sevdiklerine kalplerinden geçen cümleleri en iyi şekilde iletmek isteyenler bayram mesajları örneklerini değerlendiriyor. "İyi bayramlar" mesajını en güzel şekilde iletmek isteyenler için resimli-resimsiz, Türk bayraklı bayram mesajlarını bir araya getirdik. İşte Ramazan Bayramı'na özel en güzel, en farklı bayram mesajları...

BAYRAM MESAJLARI

Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı bu sene buruk kutlanacak. Kovid-19 sürecinde ramazan ayını geride bırakmaya hazırlanan İslam alemi, bayram mesajları ve dileklerini uzaktan vermek zorunda kalacak. Bayram kutlamaları bu sene telefonla veya görüntülü görüşmelerle yapılacak. Bu yılın ilk dini bayramını sevdiklerinden uzakta geçirecek olanlar için bayram mesajları ve sözlerini, ayrıca milli duyguların kabardığı bayramda Türk bayrağını da paylaşmak isteyenler için bayraklı bayram mesajlarını derledik.

Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın.Hayırlı ve bereketli Bayramlar dileğiyle, Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı yüreğimizde paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Ramazan Bayramı’nın tüm halkımıza; sağlık, barış, bereket getirmesi ve yatağa hiç bir çocuğun aç girmeyeceği bayramlar olması dileğiyle, bayramınızı kutlarım.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, güzel bir gelecekte ; Dostluğu, sevgiyi, aşımızı, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınızı kutlarım..

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Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

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Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Bayramlar; hasret değil vuslat, bölünme değil birleşme, ayrışma değil kucaklaşma vaktidir. İdrak ettiğimiz bu mubarek günlerin de ülkemize bereket, milletimize saadet, bütün insanlığa selamet getirmesini yüce Allah'tan niyaz eder; bu vesileyle mübarek Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Milli bayramlar tarihimiz üzerine düşünmek ve bayrağımız için bedel ödeyenlere minnet duymak,Dini bayramlar ise ilişkilerimiz ve değerlerimiz üzerine düşünmek için fırsattır.Kırdığımız kalpleri tamir etmek,istemeden yaptığımız haksızlıklar üzerine düşünmek için fırsattır. İyi bayramlar...

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah'a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Ramazan Bayramınızı Kutlarım.

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Ramazan bir olmaktır, birlik olmaktır, birlikte olmaktır. Sevdiklerinizin hep yanınızda olduğu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle...

En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle sağlıklı ve huzurlu bayramlar dilerim.

Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır. Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nice bayramlar yaşayalım beraber.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim

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Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlarım. Allah ağız tadıyla milletce, devletce hep beraber nice güzel bayramlar yaşamamızı nasip etsin.

Bayram sofrası tadında bir Türkiye umuduyla Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınızı kutlarım. Hayırlı bayramlar.

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlarım. Allah ağız tadıyla, dirlik düzenlik içinde, hep birlikte nice bayramlar yaşamamızı nasip etsin.

Şeker tadında, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz Ramazan Bayramınızı kutlarım. İçinizdeki çocuğu yok etmeyin. Sevgilerimle...

Yüce Allah’tan bizi Milletçe bayram sofralarında bir araya getirmesini diler, Ramazan Bayramınızı kutlarım.

"Hüzn-ü keder def ola
Dilde hicap ref ola
Cümle günah af ola
Bayram o bayram ola."
Ramazan bayramınızı kutlarım.

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Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

“Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram’ınız mübarek olsun.

Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum.

Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

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Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Dünyadaki tüm acıların son bulması, birlik, beraberlik ve hoşgörünün egemen olması dileklerimle Ramazan Bayramınızı kutlarım.

"Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa" Gönüllerin bayramına vesile olması dileğiyle Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun. Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

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Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.

Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Şeker Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Paylaşmayı ve yardımlaşmayı unutmadığınız ve tüm sevdiklerinizi hatırladığınız bir bayram geçirmeniz temennisiyle iyi bayramlar...

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Dua Kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde , tüm sevdiklerinizle birlikte Hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle ; Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım.

Kardeşliğin doğduğu, kırgınların barıştığı, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara.

Dinimizin gerçek umdelerinin hatırlanmasına vesile olan Ramazan Ayı sonunda idrak etmekte olduğumuz bayramınızı kutlarım. Yüce Allah nicelerine kavuşmayı nasip etsin. En derin saygı ve sevgilerimle.

Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Ramazan bayramınızı kutlarım.

Salgınların yaşanmadığı, özgür ve sağlıklı bayramlar yaşamak dileğiyle. Şimdiden Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım.

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