Resimli bayram mesajları ve sözleri ile Ramazan Bayramı'nı kutlayın- İşte Türk bayraklı bayram mesajları

2020'nin ilk dini Bayramı olan Ramazan Bayramı için mesaj araştırmaları saatler öncesinden başladı. Bu yıl virüs nedeniyle bayram mesajları her zamankinden daha fazla önem arz ediyor. Uzakta olan sevdiklerine kalplerinden geçen cümleleri en iyi şekilde iletmek isteyenler bayram mesajları örneklerini değerlendiriyor. "İyi bayramlar" mesajını en güzel şekilde iletmek isteyenler için resimli-resimsiz, Türk bayraklı bayram mesajlarını bir araya getirdik. İşte Ramazan Bayramı'na özel en güzel, en farklı bayram mesajları...



BAYRAM MESAJLARI



Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı bu sene buruk kutlanacak. Kovid-19 sürecinde ramazan ayını geride bırakmaya hazırlanan İslam alemi, bayram mesajları ve dileklerini uzaktan vermek zorunda kalacak. Bayram kutlamaları bu sene telefonla veya görüntülü görüşmelerle yapılacak. Bu yılın ilk dini bayramını sevdiklerinden uzakta geçirecek olanlar için bayram mesajları ve sözlerini, ayrıca milli duyguların kabardığı bayramda Türk bayrağını da paylaşmak isteyenler için bayraklı bayram mesajlarını derledik.



Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın.Hayırlı ve bereketli Bayramlar dileğiyle, Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim.



Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı yüreğimizde paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı kutlarım.



Ramazan Bayramı’nın tüm halkımıza; sağlık, barış, bereket getirmesi ve yatağa hiç bir çocuğun aç girmeyeceği bayramlar olması dileğiyle, bayramınızı kutlarım.



Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, güzel bir gelecekte ; Dostluğu, sevgiyi, aşımızı, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınızı kutlarım..