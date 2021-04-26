Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayramı tarihi ve tatil günleri

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR? Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. Bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getirilir.



En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.