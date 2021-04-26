Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayramı tarihi ve tatil günleri
2021 Ramazan Bayramı'nın tarihi ve tatil günleri, mübarek ramazan ayında 13 günü geride bırakan Müslümanların gündemine geldi. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar güzelliklerle dolu olan 11 ayın sultanı sonrası Ramazan Bayramı bu yıl mayıs ayında idrak edilecek. Pandemi nedeni ile bazı kısıtlamalar ile geçecek olan Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs Perşembe günü olacak. Bayramın son günü ise cumartesi günü gerçekleşecek. Gözler şimdi Ramazan Bayramı tatilinde. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte, 2021 bayram tatili ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Ramazan Bayramı'nın kaç gün olacağı, ramazan ayının ortalarına gelinmesi ile öne çıkan konulardan oldu. Özellikle bu yıl bazı kısıtlamaların alınabileceği konuşulurken, bayram tatilinin süresi de çalışanlar tarafından merak konusu oldu. 13 Nisan'da başlayan Ramazan-ı Şerif bu yıl 12 Mayıs'ta arefe günü ile tamamlanacak. Kadir Gecesi'nin içinde barındıran ramazan sonrası ise bayram için hazırlıklar başlayacak. Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe başlayacak. Toplam tatil günlerinin 4 gün olması bekleniyor.
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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bu yıl bayramın birinci günü 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olarak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı toplam tatil günlerinin 4 gün olması bekleniyor.
Ancak sokağa çıkma kısıtlamalarının gelmesi durumunda bayram tatil günleri değişebilir. Bununla ilgili kesin kararın Kabine Toplantısı'nda ele alınması ön görülüyor.
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RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek. Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.
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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. Bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getirilir.
En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.