Ramazan Bayramı tatili kaç gün ne zaman? 2021 bayram tatili günleri belli oldu

Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak. Alınan karara göre, yapılan açıklamada, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı. Buna göre bayram tatili 9 gün olacak. 17 Mayıs'ta bayram izni sona erecek. Ancak tatil gün sayısı özel sektörde değişiklik gösterebilir.