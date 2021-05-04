Ramazan Bayramı tatili kaç gün ne zaman? 2021 bayram tatili günleri belli oldu
Ramazan Bayramı tatili, bayrama sayılı günler kala gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama ile beraber milyonlarca çalışının merak ettiği bayram tatili günleri netleşti. Alınan karara göre kamu çalışanları tam kapanma döneminin de içerisinde yer aldığı 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak. Bayram tatilinin hafta sonu ile birleşmesi ile tatil 9 gün olacak. Bu yıl Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs tarihine denk gelecek. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün ne zaman? İşte, 2021 bayram tatili günleri ile ilgili yapılan açıklamalar.
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Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak. Alınan karara göre, yapılan açıklamada, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı. Buna göre bayram tatili 9 gün olacak. 17 Mayıs'ta bayram izni sona erecek. Ancak tatil gün sayısı özel sektörde değişiklik gösterebilir.
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BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.
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Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.
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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.