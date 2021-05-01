Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 bayram tatili günleri belli oldu
Ramazan Bayram tatili, yaklaşan bayram öncesi netleşti. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Bu yıl 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda kamu çalışanlarının idari izin günleri 9 güne çıkarıldı. Kamu çalışanları, tam kapanma döneminin de içerisinde yer aldığı 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak. Ramazan Bayramı tatil günlerinin kesinleşmesi ile gözler tatil tarihlerine çevrildi. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte, 2021 bayram tatili ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Ramazan Bayramı tatili için kamuda izin günleri belli oldu. Hafta ortasında alınan karara göre, yapılan açıklamada, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı. Böylece bayram tatili sonraki hafta sonları da birleştirildiğinde 9 güne çıkmış oldu.
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BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.
Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.
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Salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek suretiyle ilgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerine titizlikle uyulması gerektiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."
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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.