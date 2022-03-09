Ramazan Bayramı ne zaman, tatili kaç gün? Diyanet, 2022 Ramazan Bayramı tarihini duyurdu

Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre on bir ayın sultanı ramazan ayında 2 Nisan tarihinde başlayacak. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Ramazan Bayramı ise mayıs ayında başlayacak.