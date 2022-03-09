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Ramazan Bayramı ne zaman, tatili kaç gün? Diyanet, 2022 Ramazan Bayramı tarihini duyurdu

#Ramazan Bayramı#Ramazan Bayramı 2022#Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Dini bayramlardan biri olan Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Müslümanlar bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirdikten sonra bayrama kavuşacaklar. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, tatili kaç gün?

1/3Ramazan Bayramı ne zaman, tatili kaç gün Diyanet, 2022 Ramazan Bayramı tarihini duyurdu

Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre on bir ayın sultanı ramazan ayında 2 Nisan tarihinde başlayacak. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Ramazan Bayramı ise mayıs ayında başlayacak.

2/3RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

3/3RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.

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#Ramazan Bayramı#Ramazan Bayramı 2022#Ramazan Bayramı Tarihi