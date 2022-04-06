Ramazan Bayramı ne zaman, tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve kaç gün tatil olacağı gündemde yer alıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihlerde idrak ediliyor. Müslümanlar bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirdikten sonra yılın ilk bayramına kavuşuyorlar. Bu yıl Ramazan Bayramı mayıs ayında gerçekleşecek. İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihi
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.