Ramazan Bayramı ne zaman, tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve kaç gün tatil olacağı gündemde yer alıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihlerde idrak ediliyor. Müslümanlar bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirdikten sonra yılın ilk bayramına kavuşuyorlar. Bu yıl Ramazan Bayramı mayıs ayında gerçekleşecek. İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihi