Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Diyanet, Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı
Ramazan Bayramı her sene on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan Salı günü başlıyor. İlk oruç bu tarihte tutulacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi ayda? İşte bayram tarihleri hakkında detaylı bilgi
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Ramazan Bayramı 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar senede iki defa dini bayramlara kavuşuyorlar. Yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı ramazan ayında farz olan oruç ibadetinin yerine getirilmesinin ardından bayrama kavuşulacak. Son oruç Ramazan Bayramı arefesinde, 12 Mayıs Çarşamba günü tutulacak.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir.
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Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).