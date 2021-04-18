Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Diyanet, 2021 Ramazan Bayramı tarihini duyurdu
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar her yıl dini bayramları heyecanla bekliyorlar. İslam dininde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayram bulunuyor. Nisan ayında on bir ayın sultanının başlamasının ardından gözler bayram tarihine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde tarihler belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?
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Ramazan Bayramı 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başladı. Farz olan oruç ibadetinin tutulmasının ardından sıra bayrama gelecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs tarihine denk geliyor.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır.
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir (el-Bakara 2/185). Hadis kaynaklarında da Hz. Peygamber’den nakledilen, ramazan ayının fazileti, başlangıcının ve sonunun nasıl tesbit edileceği, süresi ve bu aya mahsus ibadetlerle ilgili çok sayıda rivayet yer almaktadır (Wensinck, el-Muʿcem, “rmḍ” md.).