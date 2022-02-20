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Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2022 Ramazan'ın başlangıç tarihi

#Ramazan#Bayram#2022 Ramazan

"2022 Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?" sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Müslüman vatandaşlar için oldukça mübarek bir ay olan Ramazan ayında, yüz binlerce kişi ibadetlerini uygulayacak oruçlarını tutacak. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar ise Ramazan Bayramının ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?

1/3Ramazan Bayramı ne zaman İşte 2022 Ramazanın başlangıç tarihi

2022 yılı Ramazan Bayramı için geri sayım sürmeye devam ediyor. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar 2022 Ramazan Bayramı tarihini merak ediyor. İşte, 2022 Ramazan'ın başlangıç tarihi ve bayram takvimi...

2/32022 RAMAZAN TAKVİMİ

2022 RAMAZAN TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

3/3RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

 

 

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