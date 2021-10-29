Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2022 ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan ayı her sene büyük bir heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar on bir ayın sultanında bolca ibadet ediyor, af diliyor. Ramazan ayında birlik ve beraberlik artıyor, iftar sofraları kuruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2022 yılında ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Bayram ise mayıs ayına denk geliyor.