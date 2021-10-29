Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2022 ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihi
Ramazan Bayramı ve ramazan ayı tarihi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. On bir ayın sultanı ramazan ayı her sene büyük bir heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar mübarek aylardan olan ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiriyor, ardından bayrama kavuşuyorlar. Peki, 2022 ramazan ayı ve Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
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Ramazan ayı her sene büyük bir heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar on bir ayın sultanında bolca ibadet ediyor, af diliyor. Ramazan ayında birlik ve beraberlik artıyor, iftar sofraları kuruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2022 yılında ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Bayram ise mayıs ayına denk geliyor.
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.