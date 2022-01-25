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Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı başlangıcı

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı ve bayramı için araştırmalar günler öncesinden başladı. Yaz tatili planlarını ve aile ziyaretlerini 2022 takvimine göre şekillendirecek olan vatandaşlar, 'Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi ayda, tatil kaç gün olacak?' gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?

1/4Ramazan Bayramı ne zaman İşte 2022 Ramazan ayı başlangıcı

Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Recep, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde barındıran mübarek üç aylar, yakın zaman sonra başlayacak. Regaip Kandili ile karşılanan üç aylar, oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı Ramazan ile uğurlanacak. İşte, 2022 dini günler takvimine göre, Ramazan ayının bu yılki başlangıç tarihi...

2/4RAMAZAN AYI NE ZAMAN

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

3/4BAYRAM MAYIS AYINDA İDRAK EDİLECEK

BAYRAM MAYIS AYINDA İDRAK EDİLECEK

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

4/4RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

 

 

 

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