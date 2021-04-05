Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi
Ramazan Bayramı için heyecan giderek artıyor. Müslümanlar yılda iki dini bayramı idrak ediyorlar. On bir ayın sultanı ramazan ayının ardından bayram başlıyor. Bu yıl ramazan ayı 13 Nisan’da başlayacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi ayda? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bayram tarihleri
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Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Her yıl heyecanla beklenilen on bir ayın sultanı 2021 yılında 13 Nisan’da başlayacak. Müslümanlar bu ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç bayramın arefe günü tutulacak.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.