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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde? 2022 bayram tatili günleri

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Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ramazan Bayramı bu sene mayıs ayında başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre nisan ayında başlayan on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından bayrama kavuşulacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, tatili kaç gün olacak?

1/5Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde 2022 bayram tatili günleri

Ramazan Bayramı 2022 yılında da heyecanla bekleniyor. Müslümanların heyecanla beklediği ramazan ayının idrak edilmesinin ardından sıra Ramazan Bayramı’na gelecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre on bir ayın sultanı ve farz olan oruç ibadeti nisan ayında başladı. Ramazan Bayramı arefe gününde son oruç tutulacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü?

2/5Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde 2022 bayram tatili günleri

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı her sene on bir ayın sultanının sona ermesinin ardından başlıyor. Müslümanlar son orucu arefe günü tutuyorlar. Bu sene ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Bayram ise mayıs ayına denk geliyor. 2022 yılında Ramazan Bayramı arefesi 1 Mayıs tarihinde olacak.

3/5Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde 2022 bayram tatili günleri

Ramazan Bayramı tatili ile ilgili araştırmalar hızlanıyor. Ramazan Bayramı her yıl idrak edilen dini bayramlardan biridir. Sevgi ve kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı bayramlarda Müslümanlar bir araya geliyor, sevdiklerini ziyaret ediyorlar. Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs tarihine denk geliyor. İşte Ramazan Bayramı tarihi ve tatili hakkında bilgiler

4/5RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

5/5Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde 2022 bayram tatili günleri

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak. Henüz konu hakkında bir açıklama yapılmadı

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