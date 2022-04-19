Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde? 2022 bayram tatili günleri

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak. Henüz konu hakkında bir açıklama yapılmadı