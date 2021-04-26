MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRamazan Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte 2021 Ramazan Bayramı 1. gün tarihi
GeriGündem Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte 2021 Ramazan Bayramı 1. gün tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 26 Nisan 2021 - 12:24 | 

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte 2021 Ramazan Bayramı 1. gün tarihi

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ihya edildiği, Hicri takvimde 9. ay olan ve İslam dininin inancına göre kutsal sayılan Ramazan ayının ortası idrak ediliyor. Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan bu ayın sonunda Ramazan Bayramı'na erişecek vatandaşlar, bayramın başlayacağı tarihin yanı sıra bayram tatilinin kaç gün olduğunu da sorguluyor. Peki, 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Ramazan ayının 12. gününü geride bırakan milyonlarca vatandaş, oruç ibadetlerini en son hangi gün gerçekleştireceklerini ve Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğini merak ediyor. Bu yıl 30 gün sürecek mübarek Ramazan ayı, yakın zaman önce başlamıştı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre bayram takvimi...

2

Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç 12 Mayıs günü tutulacak.

3RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

4BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU

BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336).

Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.

Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi