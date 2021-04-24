Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte 2021 Ramazan Bayramı 1. gün tarihi
Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ihya edildiği, Hicri takvimde 9. ay olan ve İslam dininin inancına göre kutsal sayılan Ramazan ayının ortası idrak ediliyor. Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan bu ayın sonunda Ramazan Bayramı'na erişecek vatandaşlar, bayramın başlayacağı tarihin yanı sıra bayram tatilinin kaç gün olduğunu da sorguluyor. Peki, 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
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Ramazan ayının 12. gününü geride bırakan milyonlarca vatandaş, oruç ibadetlerini en son hangi gün gerçekleştireceklerini ve Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğini merak ediyor. Bu yıl 30 gün sürecek mübarek Ramazan ayı, yakın zaman önce başlamıştı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre bayram takvimi...
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Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç 12 Mayıs günü tutulacak.
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RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336).
Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.
Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).