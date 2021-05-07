Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte arefe günü ve 2021 Ramazan Bayramı tarihi
Ramazan Bayramı'nın tarihi, ramazan ayının son günleri idrak edilirken vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın tam kapanma dönemine denk gelmesi ile beraber bayram tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. Koronavirüs pandemisi gölgesinde geçecek olan Ramazan Bayramı mayıs ayının ikinci haftasında idrak edilecek. Barış, kardeşlik ve esenlik rüzgârlarının dalga dalga yayılarak bütün hayatı kuşatacağı Ramazan Bayramı'ndan önce son oruç 12 Mayıs’ta tutulacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman 2021? İşte, arefe günü ve Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili bilgiler.
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2021 Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ile yayınlandı. Nisan ve mayıs aylarında idrak edilen Ramazan-ı Şerif'in son günlerine girilirken gözler Ramazan Bayramı'nın 1. gününe çevrildi. Bir ay boyunca iyilik, ibadet ve tefekkürle kendini her yönüyle eğiten müminlere ramazan en güzel armağan olarak tasvir ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe başlayacak. Arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek. Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.
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9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.
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KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ
Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.
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Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.