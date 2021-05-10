Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Arefe günü ve bayramın 1. günü ayın kaçında? İşte 2021 bayram takvimi
Ramazan bayramı ne zaman sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Ramazan ayının son haftasına girildi. Tam kapanma dönemi içerisinde idrak edilecek olan bayram koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde geçecek. Ramazan- Şerif'te oruç ibadetlerini idrak edenlerin manevi heyecanla beklediği Ramazan Bayramı mayıs ayının ikinci haftasında gerçekleşecek. Gözler şimdi bayramın 1. gününde.. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Arefe günü hangi gün? Bayramın 1. günü ayın kaçında? İşte 2021 bayram takvimi ve konuyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bayramın müjdecisi olan arefe günü ve bayramın 1. günü Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 13 Nisan günü başlayan oruç, 12 Mayıs günü son bulacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan Bayramı bu yıl 13 Mayıs tarihinde kutlanacak. Bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olacak.
2
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.
3
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
4
9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.